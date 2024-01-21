В Донецьку вибухи – ЗСУ не коментують
21 січня 2024, 14:43
Фото: donbass.ua
Влада окупованого Донецька заявила про обстріл ринку і загиблих.
Про це повідомив ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін.
Денис Пушилін назвав обстріл "жахливим" і звинуватив у цьому ЗСУ, не надавши жодних доказів.
В Збройних силах цю інформацію не підтвердили.
За словами Пушиліна, загинуло принаймні 25 осіб, десятки поранені.
Тим часом у соцмережах є відео моменту "прильоту" по ринку в Донецьку.
По даним окупаційної влади, удар було нанесено артилерією натівського калібру - 155 мм.