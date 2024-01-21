Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Донецьку вибухи – ЗСУ не коментують

21 січня 2024, 14:43
В Донецьку вибухи – ЗСУ не коментують
Фото: donbass.ua
Влада окупованого Донецька заявила про обстріл ринку і загиблих.

Про це повідомив ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін. 

Денис Пушилін назвав обстріл "жахливим" і звинуватив у цьому ЗСУ, не надавши жодних доказів.

В Збройних силах цю інформацію не підтвердили. 

За словами Пушиліна, загинуло принаймні 25 осіб, десятки поранені.

Тим часом у соцмережах є відео моменту "прильоту" по ринку в Донецьку.

 По даним окупаційної влади, удар було нанесено артилерією натівського калібру - 155 мм. 

 
Донецьквибухи

Останні матеріали

Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Переклад iPress – 19 січня 2024, 16:48
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Політика
Республіканці не можуть перемогти. Джо Байден має змогу власноруч відправити надлишкову зброю Україні – Forbes
Переклад iPress – 19 січня 2024, 13:00
Як естонська служба безпеки виявила чергового
Політика
Як естонська служба безпеки виявила чергового "хорошого руського" шпигуна. Колеги, начальники, науковці: російські шпигуни криються за різними ролями
Переклад iPress – 19 січня 2024, 09:05
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Політика
Як Україна може відновити свою перевагу. Технології та елемент несподіванки можуть загнати росію у глухий кут – Андрій Загороднюк
Переклад iPress – 18 січня 2024, 16:09
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив
Політика
Стримування не працює. Кім Чен Ин вирішив "піти на війну"… з ворогом №1 – Newsweek
Переклад iPress – 18 січня 2024, 12:00
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Політика
За рік командування у Гєрасімова немає особливих досягнень. Захід має запобігти їм у майбутньому – Дара Массіко
Переклад iPress – 18 січня 2024, 08:14
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Від Тайваню і Китаю до Ізраїлю і Гази та росії і України. Світ котиться до ще більшої нестабільності у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 17 січня 2024, 16:23
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Захід повинен реально дивитися на безпекову ситуацію. Ймовірна поразка Вашингтона в Україні свідчить, що США потребують нової стратегії національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 січня 2024, 23:37
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється