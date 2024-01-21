В Донецьку вибухи – ЗСУ не коментують

Влада окупованого Донецька заявила про обстріл ринку і загиблих.

Про це повідомив ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін.

Денис Пушилін назвав обстріл "жахливим" і звинуватив у цьому ЗСУ, не надавши жодних доказів.

В Збройних силах цю інформацію не підтвердили.

За словами Пушиліна, загинуло принаймні 25 осіб, десятки поранені.

Тим часом у соцмережах є відео моменту "прильоту" по ринку в Донецьку.

По даним окупаційної влади, удар було нанесено артилерією натівського калібру - 155 мм.