Байден пом'якшив вироки 37 особам, засудженим до смертної кари

Адміністрація Трампа збирається відновити виконання смертних вироків.

Президент США Джо Байден у понеділок, 23 грудня, пом'якшив вироки 37 особам, засудженим до смертної кари — їхні вироки будуть перекваліфіковані на довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Про це повідомляє The Hill.

Оголошуючи про пом'якшення вироків, Байден, президентський термін якого завершується у січні, сказав, що він “більш ніж будь-коли переконаний у необхідності зупинити застосування смертної кари на федеральному рівні”.

Серед "помилуваних” — Біллі Джером Аллен, засуджений до смертної кари в 1998 році, Карлос Девід Каро, який перебував у камері смертників понад 15 років, Лен Девіс, який перебував у камері смертників понад 25 років, та десятки інших.

"Ці пом'якшення узгоджуються з мораторієм, запровадженим моєю адміністрацією на виконання смертних вироків на федеральному рівні, за винятком випадків тероризму і масових убивств на ґрунті ненависті", - сказав Байден.

"Будьте певні, я засуджую цих убивць, сумую за жертвами їхніх огидних дій і співчуваю всім сім'ям, які зазнали немислимої та непоправної втрати. …Але, керуючись своєю совістю і досвідом громадського захисника, голови судового комітету Сенату, віцепрезидента, а тепер і президента, я як ніколи переконаний, що ми повинні зупинити застосування смертної кари на федеральному рівні", - додав він.

WP назвала рішення Байдена "безпрецедентним кроком" напередодні інавгурації новообраного президента республіканця Дональда Трампа, чия нова адміністрація, як очікується, відновить виконання смертних вироків.

Противники смертної кари закликали Байдена використати останні тижні перебування на посаді, щоб звільнити федеральну камеру смертників до того, як Трамп повернеться в Білий дім. Трамп — давній прихильник смертної кари, і під час його першої адміністрації було виконано 13 федеральних смертних вироків.

Водночас рішення Байден про пом'якшення вироків для засуджених до смертної кари може викликати шквал критики. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл минулого тижня заявляв, що очікуване помилування покаже більшу важливість для Байдена прогресивної політики, ніж життів, забраних цими вбивцями.

Цього місяця Байден оголосив про низку помилувань і пом'якшення вироків, оскільки опинився під тиском з вимогою помилувати більше людей після того, як помилував свого сина Гантера Байдена.