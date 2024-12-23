Відправка північнокорейських військ на допомогу росії була ідеєю КНДР – NYT

Північнокорейські солдати беруть активну участь у війні рф проти України.

Коли цієї осені північнокорейські війська почали прибувати до росії, деякі західні чиновники називали це ознакою того, що Кремль відчайдушно потребує більшої кількості солдатів. Однак американські розвідувальні служби тепер вважають, що відправка військ до рф була ідеєю Пхеньяна, а не кремля, хоча російський диктатор владімір путін швидко підтримав її.

Про це повідомляє NYT.

Американські чиновники припускають, що лідер КНДР Кім Чен Ин не отримав від рф щось у відповідь за таку “послугу” негайно. Натомість, за їхніми словами, північнокорейський лідер, схоже, сподівається, що росія віддячить йому в майбутньому, зокрема, підтримкою в дипломатичній боротьбі, допомогою в разі виникнення кризи й наданням технологій.

За словами американських і українських офіційних осіб, північнокорейські війська зараз активно вступили в бій, і деякі солдати КНДР уже загинули.

Український чиновник, який відстежує пересування північнокорейських військ, сказав, що ті збільшують присутність на лінії фронту і діють разом із російськими підрозділами. До 200 північнокорейських військових було вбито і трохи більше поранено, але росіяни намагаються приховати ці втрати.

Американські офіційні особи кажуть, що наразі незрозуміло, наскільки ефективні північнокорейські солдати. КНДР відправила свої найкраще підготовлені спецпідрозділи, але багато з них, схоже, недоїдають. Також північнокорейські солдати не мають реального бойового досвіду.

Вони несуть важкі втрати через неготовність до російсько-українського поля бою.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, війська, які розгорнула Північна Корея в Курській області, належать до корпусу спецпризначення "​Шторм". Це одні з найкраще підготовлених ​і найбільш сильно індоктринованих військових КНДР. Але вони були погано підготовлені до атак безпілотників і незнайомої місцевості далеко від своєї ізольованої батьківщини.

Спецпризначенців КНДР тренували головним чином для виконання точкових "снайперських" завдань, таких як ведення бойових дій у містах і проникнення в Південну Корею з моря, повітря та через важкопрохідні гори Корейського півострова. Натомість вони недостатньо навчені для бойових дій в умовах окопної війни на пласкій відкритій місцевості, сказав Ду Джін Хо, старший аналітик Корейського інституту оборонного аналізу в Сеулі.

Представники південнокорейської розвідки кажуть, що солдатів КНДР кинули в бій на Курщині після того, як вони вивчили лише деякі військові терміни, такі як "відкритий вогонь", "артилерія" та "на позиції" російською мовою. Цього могло бути недостатньо, щоб налагодити взаємодію на полі бою.