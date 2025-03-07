Геополітичний огляд. Зеленський завів Трампа і Венса у їхню власну пастку – Ендрю Таннер

Письменник-фантаст та системоаналітик Ендрю Таннер вбачає злий жарт над самим Трампом у пастці влаштованій ним для Зеленського завдяки принциповості українського президента. Трамп та Венс провокували Зеленського до заяви, що він готовий підписати мирну угоду з росією. І вона була на умовах путіна, а відтак не менш фатальна для українського суверенітету та незалежності, аніж вторгнення путіна у 2022 році.

Північна Америка. Далеко від фронтів в Україні, в місцях, де дрібні потенційні королі сваряться через інфантильні ілюзії, цей Трамп робить справжню чортову роботу, стріляючи собі і американській величі в обличчя. Звісно, американські ЗМІ не помічають глибших наслідків конфлікту в Овальному кабінеті.

Для довідки: я не є прихильником Байдена, який зазвичай жорстоко ставився до України. Я підтримую Зеленського, і крапка. Наскільки я розумію, він є справжнім захисником Конституції, ніж будь-який американський політик з нині живих.

Підсумовуючи те, що сталося в п'ятницю: те, що було оголошено простою фотосесією, яка мала завершитися підписанням Зеленським і Трампом угоди про спільну розробку українських родовищ, насправді було спланованою тотальною атакою з боку Трампа й Венса на лідерство Зеленського. Більшість аналітиків сходяться на думці, що сварка була зрежисована, і це, безумовно, так і було, проте те, як вона розігралася, свідчить про те, що Зеленський точно знав, на що він йде. Він взяв ситуацію під контроль, наскільки це було можливо, і його реакція була абсолютно правильною в строго науковому сенсі.

Ця зустріч відбулася наприкінці й без того дивних переговорів, які насправді ніколи не стосувалися українських корисних копалин.

Трамп і Венс потребували Зеленського в Білому домі минулої п'ятниці, щоб використати перспективу укладення угоди та підвести його до запланованої пастки. Однак їхньою метою було не нападати на Зеленського і не провокувати конфлікт, що спалахнув. План полягав у тому, щоб змусити Зеленського заявити на камеру, що він готовий до миру, спираючись на той факт, що жоден світовий лідер зазвичай не хоче, щоб його бачили суперечливим щодо президента США в прямому етері, особливо в такому питанні.

Якби Зеленський зробив це, нехай навіть опосередковано або із застереженнями, команда Трампа використала б це як постійний повідець. Відтоді все, що, на їхню думку, призводило б до миру або означало мир, пов'язувало б Україну. Це була атака, менш смертоносна одразу, але не менш фатальна в довгостроковій перспективі для української незалежності, ніж кінетична атака, яку путін розв'язав три роки тому.

Трамп і його скомпрометований віцепрезидент змогли б укласти угоду з путіним, ймовірно, в Москві, яка б задовольнила більшість вимог путіна, а потім представити це як найкраще, на що могла б сподіватися Україна, і пригрозити повним припиненням підтримки, якщо Зеленський відмовиться. Америка отримує роль рятівника, а Зеленський – компетентний комунікатор, якому телеведучий реаліті-шоу третього ґатунку на кшталт Трампа неодмінно заздритиме і зневажатиме однаковою мірою, нарешті поставлений на місце.

Будь-які заперечення з боку України проти будь-якого рішення Трампа будуть негайно використані для того, щоб виставити Україну стороною, яка виступає проти миру, за сценарієм Оруелла. Це дозволило б Трампу вмити руки, якщо Зеленський вирішить боротися далі. Трамп міг би вільно спиратися на республіканців часів Рейгана, які все ще здебільшого підтримують Україну і залишаються ключем до його амбіцій провести що завгодно через Конгрес до того, як демократи візьмуть контроль над Палатою представників на початку 2027 року.

В американській політиці все зводиться до того, що найкраще просуває чийсь набридлий бренд. Очевидно, нинішній стратег Демократичної партії Джеймс Карвілл розкриває справжню суть бренду Team Blue щоразу, коли наполягає на тому, що його партія повинна піти в підпілля і взяти на себе мантію опору після того, як звичайні люди зроблять усю важку роботу самостійно. Трамп і Венс є лише зворотною стороною цієї корупції, яка на кожному кроці підпорядковує українські та американські інтереси своїм особистим.

Про те, що пастка була їхнім планом від самого початку, свідчить той факт, що зустріч взагалі відбулася після того, як Трамп почав сприймати путінські наративи про війну в Україні наприкінці першого місяця свого перебування на посаді президента. Провівши тиждень чи більше в істериці через те, що Зеленський не підписував угоду про видобуток корисних копалин, яка дала б Америці неймовірний контроль над суверенними українськими активами, не пропонуючи натомість жодних гарантій безпеки, Трамп несподівано почав святкувати нову угоду, яка зняла всі його попередні вимоги.

На щастя, Зеленський прийшов на цю зустріч підготовленим. Коли Трамп почав вигадувати факти з повітря, як він це часто робить, Зеленський терпляче, але ввічливо поправив його. Це, природно, розлютило Трампа, який терпіти не може втрачати контроль над розмовою, і він ще більше намагався утвердити домінування. Ось чому він говорить половину випадкових речей – щоб вивести всіх з рівноваги і змусити їх зосередитися на речах, які насправді не мають значення.

Прес-конференція почала розвиватися задовго до того, як Венс скористався своїм шансом набрати кілька дешевих балів. Боягуз, яким він є, наважився нападати на Зеленського лише після того, як стало абсолютно зрозуміло, що план А провалився. Його коментарі були підібрані таким чином, щоб підняти його власний бренд і продовжити шараду про те, що він є більш-менш прийомним сином Трампа, який обожнює його.

Ось чому він одразу ж спробував зобразити Зеленського перед аудиторією як такого собі розбещеного, невдячного, нешанобливого брата, який бореться за сімейний статок. Що за жарт! Ті, хто публічно вимагають поваги, рідко її заслуговують, і цим самим доводять це. У Байдена була така ж проблема з его, як і у Трампа.

Венс, ймовірно, не зробив кар'єру в морській піхоті, тому що він не дуже здібний боєць і не керується жодними цінностями, окрім власного інтересу. Морські піхотинці, проводять перші пару місяців підготовки новобранців, навчаючи їх базовим бойовим навичкам, перш ніж призначити їх на роботу, до якої вони найкраще пристосовані. У випадку Венса це була журналістика.

Я теж не зробив кар'єри військового, дякуючи дурним хворим колінам, і був демобілізований до того, як мав провести 15 місяців в Іраку, як це зробили розвідники, з якими я навчався. Але колись я був здатний очолити команду розвідників у бою, і люди, з якими я працював солдатом, хотіли, щоб я став офіцером, а потім повернувся до підрозділу. Хвали мене моя губонько!

Можливо, Венс і провів півроку в пісочниці в якості журналіста морської піхоти, але це не робить його героєм війни або навіть віддалено обізнаним з реаліями сучасного бою. І оскільки він неодноразово порушував свою присягу підтримувати і захищати Конституцію, я не відчуваю обов'язку виявляти до нього повагу, як до ветеранів.

Я знав чимало хороших бійців, а Венс – не більше, ніж медичний юрист і автор хакерських програм: слова – це все, що є у нього. Це і жадібний брак моралі, необхідний для того, щоб задовольнити будь-яку аудиторію, яка готова купити те, що він продає.

На відміну від Венса, Зеленський вірний своїй вірі, країні та будь-чому, що хоча б віддалено нагадує справжні традиційні цінності, за які варто боротися. Тож не дивно, що реакція Венса на жорстку відповідь Зеленського на грубу провокацію полягала в тому, що він, по суті, звернувся до аудиторії, як адвокат у суді, який скиглить перед присяжними про свідка, якого він сподівається дискредитувати. Дешеві витівки в залі суду дратують свідків. Вони роблять адвокатам погану славу і повинні бути нижче навіть далеко не високої посади віцепрезидента.

Зеленський поставився до Венса з усією повагою, на яку той заслуговує, і навіть Трамп, схоже, зрозумів, наскільки погано обернулася для нього ця засідка, коли Венс втрутився. Наприкінці він саркастично прокоментував, що ця подія "стане чудовим телевізійним сюжетом", і тим самим розкрив (як це часто робить цей егоїст) суть своєї афери. Трамп у цьому бізнесі досить давно, щоб знати, коли його радикально переграють. Ніколи не давайте комусь прямий телевізійний ефір, якщо він може обернути його проти вас.

Абсолютно важливо зрозуміти, що цей момент був неминучим – врешті-решт, Зеленський повинен був прогнутися або відступити. Вибравши час і місце, Зеленський перехопив ініціативу й домігся найкращого результату, який тільки міг. США тепер не можуть примусити Україну до миру, навіть якщо Трамп відкличе всю військову допомогу і відмовиться від НАТО, і будь-який з цих кроків став би масивним і непопулярним самоусуненням з боку команди Трампа, що знищило б і без того обмежений запас їхнього внутрішньополітичного капіталу.

Американські ЗМІ з радістю вдають, що Трамп якимось чином всемогутній, і чекають, коли хаотична руйнація, яку його поплічники чинять у федеральній бюрократії, вибухне. Демократи вміють ховатися в тіні, чекаючи, щоб зробити вигляд, що це вони звалили Трампа, коли він впаде. Самі вони не змогли цього зробити, але він сам собі найлютіший ворог. Трампу конче потрібна була видима перемога, і він був переконаний, що Зеленський був найлегшою мішенню. Він помилявся. Одна позитивна річ, яку я скажу про Ілона Маска, полягає в тому, що хлопець майже в усьому, що він робить, кращий за Джей Ді Венса. Хоча приблизно так само, як Геббельс був об'єктивно ефективнішим за Герінга.

Завдяки тому, що Зеленський змусив Трампа розкрити свої карти, наступний саботаж Трампом допомоги Україні стане подарунком і демократам, і путіну перемоги без жодної вигоди. Ще гірше для нього те, що Зеленський щойно показав усьому світу, як насправді діє американське керівництво. Не робіть помилки: те, що Трамп і Венс намагалися зробити із Зеленським, – це те, що всі американські лідери роблять за зачиненими дверима навіть із найближчими союзниками США. Обурення, яке це породжує, наростало десятиліттями: тепер, коли кожен може бачити, як Вашингтон ставиться до всіх інших, у людей по всьому світу з'явився привід об'єднатися проти американського федерального уряду, що вийшов з-під контролю.

Якщо Зеленський може зайти в Білий дім і влаштувати засідку на Трампа і Венса, це можуть зробити десятки інших світових лідерів, які раніше були поступливими. Насправді, якщо вони не боягузи, то зараз вони майже змушені це зробити. Зеленський довів, що в разі необхідності Трамп продасть Тайвань, Південну Корею, Польщу чи Тихоокеанську Америку будь-кому, якщо той має достатньо великий ядерний арсенал і здатність до лестощів. Тому що це єдині показники, які будь-хто може достовірно використовувати, щоб стверджувати, що Москва (близько 2% світового ВВП) є силою, рівною США (близько 25% світового ВВП) – божевільне, самознищувальне послання, яке Трамп надсилає щоразу, коли він приймає точку зору путіна.

Драматична відсутність обличчя на очах у всього світу є причиною того, що Трамп і його прихильники зараз патетично наполягають на тому, що Зеленський повинен піти у відставку. Вони не можуть змиритися з тим, що він зробив єдину річ, яка насправді працює, коли стикаєшся з погрозами і шантажем: пішов і дозволив нападнику спробувати найгірше. У той момент, коли ви здаєтеся, ви створюєте прецедент, до якого вони будуть повертатися знову і знову. Відмовтеся грати в їхню гру, і вони втратять більшу частину своєї влади, яка здебільшого ґрунтується на блефі.

У США занадто багато рухомих фігур, щоб впоратися з кількома з них одночасно. Якщо ви хочете отримати від Вашингтона якнайкращу угоду, переконайтеся, що він перевантажений під час переговорів. Додаткові бали, якщо лідери США активно демонтують державну інфраструктуру, необхідну для проведення політики.

Коли Трамп теревенить про анексію Гренландії та Канади, а його люди ставлять на чолі Пентагону партійних інструментів, які всерйоз говорять про військові дії проти картелів у Мексиці, практично у всіх з'являється стимул поставити Вашингтон на місце. Це стосується і більшості американських штатів, незважаючи на те, що це, вочевидь, табу.

Світові лідери з'їдають Трампа живцем, і ринки вже починають задаватися питанням, чи не був передчасним їхній поспіх зробити вигляд, що знову настав 2017 рік. Тим часом, розмови про мир чи навіть перемир'я в Україні виявляються такими ж передчасними. Навпаки, українські військові демонструють ознаки того, що відчувають, де орки можуть відкотитися назад.

Минулого тижня Зеленський здійснив зухвалу дипломатичну контратаку. Показово, що він негайно вилетів до Європи, де за ним вишикувалися відомі голоси, практично лише голова НАТО і прем'єр-міністр Великої Британії ввічливо порадили Зеленському налагодити стосунки, як вони і повинні. За лаштунками було досягнуто переломного моменту, і трансатлантичні відносини вже ніколи не будуть такими, як раніше.

Європа. Трампа запам'ятають як ідіота, який дав ЄС нове життя за рахунок США. Насправді трохи забавно спостерігати за тим, як він і Венс пробуджують сплячого гіганта, а скандал із Зеленським в Білому домі слугує дипломатичним еквівалентом Перл-Харбору для НАТО. Те, що майбутній канцлер Німеччини Мерц одразу ж заявив, що Європа повинна замінити Америку, демонструє, наскільки сильно США облажалися. Німеччина хоче переозброїтися, і Європа не проти. Нічого собі.

Хоча американці вважають, що європейська економіка завжди слабка і хитка, насправді вона просто зараз перебуває на іншому етапі адаптаційного циклу. Економіка США є більш крихкою, ніж може здатися на перший погляд, підтримувана переважно високими відсотковими ставками та відчуттям політичної стабільності, які привернули в країну величезні обсяги капіталу з часів пандемії. Допомагає також дешева енергія, яка не надходить з Москви.

Але один з цих трьох стовпів зник, і ви вкладаєте гроші в ринки з високими відсотковими ставками, коли зростання в інших країнах є невизначеним. Європейська економіка зазнала подвійного удару через пандемію, а потім тотальне російське вторгнення в Україну, що призвело до зміни джерел, звідки Європа купує енергоносії. Витрати зросли, що продовжило інфляцію епохи пандемії, і Brexit також не допоміг.

Зараз Європа зіткнулася з ситуацією, коли блок повинен або витрачати багато, або померти, і Велика Британія рухається ближче до континенту, ймовірно, тягнучи за собою всю англосаксонську спільноту. Японія і Південна Корея теж звертають на це увагу, бо, бачить Бог, вони розуміють, як американські лідери за зачиненими дверима грають із залежними від них. Вони дивляться зверхньо на всіх союзників, включаючи Велику Британію та Австралію.

Зниження відсоткових ставок і гарантування сотень мільярдів доларів щорічних витрат на безпеку стане своєрідним Другим планом Маршала в Європі, а боргове навантаження не завдасть Європі серйозної шкоди, оскільки головні фінансові конкуренти США і Японія перебувають у набагато гіршому становищі. Таке щасливе поєднання політичних, економічних і соціальних інтересів трапляється нечасто.

Глобальна геополітика зараз стає чистою чорною комедією, якщо врахувати, що існує серйозний ризик того, що Венс і, можливо, Маск, переконують Трампа, що він може провернути новий проєкт Ніксона. Тільки цього разу Москва грає роль другорядної держави, яку США обертають проти свого більшого партнера. З таким же успіхом можна обійняти голодного крокодила. Команда Трампа продала б Аляску путіну за п'ять копійок, якби Трамп думав, що може отримати Нобелівську премію миру, як Обама.

Близький Схід. Принаймні на даний момент на Близькому Сході далеко не спокійно, але широкомасштабних бойових дій між основними ворогуючими сторонами поки немає. Натомість Ізраїль повернувся до періодичних блокад Гази, випробовуючи тактику, що використовується на Західному березі річки Йордан. Перемир'я з Хамасом, схоже, не буде тривалим, але що означатиме відновлення бойових дій на цьому етапі, можна лише здогадуватися. У них все ще є їхні тунелі, й ізраїльські ВПС, які нищать на друзки Газу, не змінять цього.

Іран щасливо збагачує уран такими темпами, що коли він оголосить про існування арсеналу, у нього буде кілька десятків боєголовок, розкиданих по всій країні заради безпеки, разом з ракетами для їх доставки. Занадто пізно зупинити це зараз, хоча я дуже сподіваюся, що коли Трамп наштовхнеться на стіни скрізь, він і Нетаньяху нападуть на Іран.

Цього тижня з'явилася одна дуже цікава історія з регіону – я вже писав про негласний альянс між Москвою і Тель-Авівом, і якщо ви хочете побачити докази того, як це працює, Reuters опублікував чудовий репортаж. Я пропоную відкрити його в окремому вікні браузера Firefox, щоб обійти їхню м'яку платну стіну. Підсумовуючи: Ізраїль хоче, щоб Москва залишила свої військові бази в Сирії зі схвалення США. Люди, давно пора перестати думати про Ізраїль як про частину Заходу або навіть демократичного світу. Це просто ще один близькосхідний деспотичний режим, який грає на всі боки.

Тихоокеанський регіон. Як американець з Тихоокеанського регіону, я не можу запропонувати більш переконливих доказів фактичного краху федерального уряду США, ніж ті, що були виставлені на показ в Овальному кабінеті цього тижня. Щоб бути зрозумілим: зараз функціональна політика США полягає в тому, щоб вести переговори з терористами про територію, за умови, що вони мають ядерну зброю. Американці не мають жодних гарантій того, що Вашингтон дійсно захищатиме кожен штат і територію, які він юридично зобов'язаний захищати, якщо їм загрожуватиме ядерна зброя. Часто повторювані попередження про початок Третьої світової війни через Україну безпосередньо означають капітуляцію в Тихому океані, якщо Китай нападе на Тайвань або Північна Корея – на Південь.

Це одна з багатьох причин, чому Тихоокеанській Америці потрібен власний федеральний уряд з правом захищати Конституцію відповідно до демократичної волі тихоокеанських американців. Округ Колумбія ніколи не представлятиме і не захищатиме наші природні інтереси. Якщо якийсь партійний натовп вирішить, що ми не заслуговуємо на федеральну підтримку в разі майбутньої катастрофи, або що ризик ядерного конфлікту з Китаєм означає, що ми повинні поступитися Гуамом або половиною Аляски, верховенство права може не мати значення.

Це світ, який відкриває команда Трампа, і людям краще бути готовими до цього. Губернатори штатів повинні розробляти плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб замінити всі функції, які зараз виконує федеральний уряд. Чекати, що демократи колись чарівним чином все виправлять у Вашингтоні, не можна. Вони можуть змінити всі свої позиції вже завтра.

Незважаючи на те, що деякі люди говорять про те, що США захищені великими, прекрасними океанами, тут, на Тихоокеанському узбережжі, ми знаємо, що Берингова протока є досить вузькою. Океани – це магістралі, а не бар'єри.

Зараз за кожним військовим кораблем орків повинні стежити американські військові кораблі Тихоокеанського регіону. Ми повинні розгорнути протиракетну оборону для захисту наших аеропортів і гаваней. Вашингтон, ймовірно, знайде спосіб зміцнити Північну Дакоту чи Огайо, якщо Москва чи Пхеньян погрожуватимуть нападом.

Що ж до союзників Америки в Тихоокеанському регіоні, то моя рекомендація така: почніть тісно співпрацювати з урядами штатів, ЄС і країнами Співдружності, які раптом стали набагато важливішими. Настав час для креативних підходів, адже світ швидко змінюється.

Заключні коментарі. Ніхто не зміг би вигадати більш ефективного способу викриття зловмисного марнославства, яке керує кастою американських лідерів, на очах у громадськості, ніж те, що сталося минулої п'ятниці в Овальному кабінеті. Зеленський заслуговує на повну похвалу за те, що зайшов у цю зміїну яму з широко розплющеними очима і ручною гранатою за спиною. Він продемонстрував усьому світу, що таке американська сила.

Коли ці гадюки спробували вкусити, він вибухнув, отримав осколки і, зрештою, вийшов звідти сильнішим, ніж був до того. Все, що можуть зробити Трамп і Венс – це скиглити або терпіти ще більше приниження. Ось як треба поводитися з такими людьми, як Трамп. Америка відчуває потребу у світі зараз набагато більше, ніж світ потребує Америку. Україна є більш надійним і принципово демократичним партнером. І вона має набагато більш загартовану в боях армію.

Американська підступність завжди була ключовою перешкодою на шляху до перемоги в Україні. Чи то через страх перед наслідками падіння путіна, чи то через заздрість до його влади, американські лідери дозволили путіну зайняти їхні уми. І тим самим вони зрадили свою відповідальність перед Конституцією.

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