Колишній командувач ЗС США в Європі Бен Годжес та військові експерти Алекс Кроутер і Яхара Матішек наполягають, що Європа повинна надіслати свої стабілізаційні війська до України якнайшвидше. У спільній колонці для Центра аналізу європейської політики вони пропонують, як це потрібно зробити.

Лідери континенту повинні діяти рішуче, щоб запобігти поганому миру, який може підірвати суверенітет України, підбадьорити росію і поставити під загрозу союзників по НАТО.

Ведучи прямі переговори з москвою, відкрито критикуючи Україну та захищаючи росію в ООН, США відсувають на другий план своїх європейських союзників. Як на це реагувати? Негайним розгортанням військ в Україні для забезпечення її безпеки і зміни балансу мирних переговорів, навіть без військової підтримки Сполучених Штатів.

Минулі вагання і розбіжності Заходу підбадьорили росію, а стратегічні коливання зосередилися на уникненні ескалації, а не на забезпеченні майбутнього України. Тепер Європа повинна підкріпити свою риторику діями, мобілізувавши сили, підвищивши військову готовність і забезпечивши постійні інвестиції в озброєння і боєприпаси.

Якщо європейські лідери не діятимуть, переговори адміністрації Трампа з москвою можуть поставити під загрозу суверенітет України та довгострокову безпеку Європи.

На початку минулого року пропозиція президента Франції Макрона відправити європейські війська в Україну зустріла опір з боку ключових європейських країн, зокрема Німеччини. Проте дипломатичний підхід адміністрації Трампа змінив європейське сприйняття, а заява прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про готовність надіслати війська у вигляді так званих сил заспокоєння підкреслила нагальність ситуації.

Деякі європейські лідери, зокрема прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, глибоко сумніваються щодо цієї ідеї, але країни, які не бажають надсилати бойові сили, готові запропонувати логістичну та політичну підтримку.

Більшість країн Європи допомагають тренувати українські війська в рамках Місії Європейського Союзу з військової допомоги (EUMAM) та ініціатив на чолі з Великою Британією, посилюючи їхню здатність протистояти російській агресії. Понад 73 000 українських військовослужбовців пройшли підготовку в рамках EUMAM і 51 000 – у Великій Британії, але самої лише підготовки недостатньо.

І розмов про розгортання 30-тисячного багатонаціонального миротворчого контингенту на чолі з Європою в Україні для підтримки стабільності будь-якої угоди про припинення вогню недостатньо. Європа повинна діяти в Україні, з американською підтримкою чи без неї.

Поки європейські лідери обговорюють військові зобов'язання, лютневі переговори адміністрації Трампа у Саудівській Аравії підкреслюють необхідність для континенту терміново заявити про свою роль у забезпеченні суверенітету і безпеки України.

москва неодноразово порушувала попередні домовленості, такі як Мінськ I і II, а Захід не зміг захистити безпеку України. Обидві сторони відмовилися від умов Будапештського меморандуму 1994 року, який надавав гарантії безпеки з боку росії і Заходу в обмін на відмову Києва від стратегічних бомбардувальників і ядерної зброї.

Потужна європейська військова присутність необхідна для забезпечення дотримання будь-якого нового перемир'я, і вона має бути оснащена повітряними, наземними і морськими засобами, платформами розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR), а також потужним захистом від радіоелектронної боротьби. Деякі з цих сил і засобів зазвичай надаються США, однак за нинішніх обставин Європа повинна бути готова генерувати ці ресурси, оскільки вона більше не може повністю покладатися на підтримку Сполучених Штатів у протистоянні з росією.

Хоча США виключили можливість розгортання військ, Вашингтон може надати певну, але не всю підтримку, якої прагне Європа. Зокрема, Франція і Велика Британія можуть створити "сили заспокоєння" у вигляді Посилених сил стабілізації в Україні (ESF-U).

Для успішного розгортання цих сил важливе значення мали б чіткі правила ведення бойових дій, які б дозволили обійти розбіжності між країнами. Хоча офіцер НАТО пожартував, сказавши, що німецьким військам в Балтії "доведеться їхати назад до Берліна і питати дозволу" перед тим, як чинити опір російському вторгненню, ця фраза відображає відмінності у підходах, яких можна було б уникнути завдяки заздалегідь узгодженим правилам.

Уроки минулих невдач, таких як різанина в Сребрениці 1995 року, також підкреслюють небезпеку недостатньо оснащених і забезпечених ресурсами миротворчих сил.

Потенційні ESF-U повинні включати п'ять бронетанкових і механізованих бойових бригад за підтримки ескадрилій ударних гелікоптерів, транспортних літаків і винищувачів. Ці сили слугуватимуть для стримування і підтримки українських військ уздовж демілітаризованої лінії зіткнення, зводячи до мінімуму прямі російські провокації і водночас сигналізуючи про готовність Європи взяти на себе тягар захисту Європи, з Америкою чи без неї.

Найбільш життєздатною структурою є очолювані Великою Британією Об'єднані експедиційні сили (ОЕС). Складаючись із десяти європейських країн, вони могли б швидко реагувати на кризи, не вимагаючи прямого втручання під егідою НАТО.

ЄС також повинен мобілізувати сили для надання логістичної, розвідувальної та бойової підтримки. Розширення EUMAM в Україні стало б вирішальним кроком до забезпечення стратегічної автономії Європи та прискорило б терміни підготовки. Враховуючи небажання США надсилати сухопутні війська, Вашингтон все ще міг би зробити свій внесок у вигляді сил і засобів розвідки.

Очікується, що ESF-U не зможе захистити всю лінію зіткнення протяжністю 1200 км (750 миль), і Україні потрібно буде забезпечити достатню кількість особового складу для стримування російської розвідувальної діяльності, з можливістю звернутися за підтримкою до ESF-U. За таких умов більша частина лінії зіткнення може стати демілітаризованою зоною, як між Північною і Південною Кореєю, з аванпостами, датчиками, мінами та спостерігачами по всьому фронту, щоб обмежити ескалацію бойових дій.

Безпольотна зона або зона повітряного патрулювання під проводом Європи над ключовими українськими територіями ще більше стримала б російські повітряні атаки. Підкріплена європейською військово-повітряною силою, зокрема F-35, "Тайфунами" і "Гріпенами", ця зона захистила б критично важливу інфраструктуру України. Інтегрована система протиповітряної оборони, що включає американські системи Patriot і франко-німецькі SAMP/T, радари дальнього радіусу дії і технології боротьби з безпілотниками, забезпечила б комплексний захист від російських ракетних ударів і ударів безпілотників.

Бездіяльність підбадьорить росію і дестабілізує безпековий ландшафт Європи. Гельсінська комісія зафіксувала майже 150 російських гібридних атак на європейську інфраструктуру з 2022 року, що свідчить про постійну загрозу.

Розгортання західних сил в Україні – це не просто символічний жест, це стратегічна необхідність. Якщо США більше не підтримують міжнародний порядок, Британія та її європейські союзники повинні очолити зусилля з порятунку України і того, що залишиться від післявоєнної системи, заснованої на правилах.

Альтернативою є повернення до політики великих держав ХІХ століття, де європейська безпека диктується балансуванням між потужними державами, націоналізмом, добре озброєними державами і боротьбою за ресурси.

Щоб підвищити ефективність ESF-U, європейські країни повинні інтегрувати додаткові заходи, такі як посилені пакети військової допомоги, оборонні альянси та засоби стримування гібридної війни.

Створення мереж кіберзахисту і посилення обміну розвідданими також будуть життєво важливими для протидії російським дезінформаційним кампаніям, а довгострокові зобов'язання щодо військово-промислового співробітництва забезпечать сталу готовність збройних сил.

Європейські лідери також повинні наполягати на інтеграції України в НАТО або щонайменше на членстві в ЄС, щоб забезпечити гарантії безпеки відповідно до статті 42.7 Договору про ЄС. Хоча ця стаття вважається слабкою, Брюссель міг би посилити її формулювання, щоб надати Україні майже достатні гарантії безпеки.

Рішучі дії в Україні не лише захистять суверенітет Європи, але й підтвердять прихильність Заходу до стримування агресії. Розгортання західних сил створить прецедент для майбутніх операцій з безпеки під проводом Європи.

Тоді як Україна бореться за своє виживання, європейські лідери повинні забезпечити, щоб вони були не просто глядачами, а активними учасниками у формуванні безпеки свого регіону. Без негайних і стійких військових зобов'язань під загрозою опиняться самі основи Європи. Час для дебатів минув – Європа повинна діяти.

Про авторів: Бен Годжес – екскомандувач ЗС США в Європі; старший радник Human Rights First –неприбуткової, позапартійної міжнародної правозахисної організації, що базується у США. Алекс Кроутер – PhD, старший науковий співробітник Програми трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики (CEPA). Яхара "Френкі" Матішек – підполковник, PhD, військовий професор кафедри національної безпеки Військово-морського коледжу США, науковий співробітник Центру Європейської ініціативи з питань стійкості та співробітник Інституту публічної політики Пейна.

Джерело: CEPA