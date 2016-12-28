В Індії потяг зійшов з рейок:двоє людей загинули, 44 постраждалих, - ФОТО
В результаті сходження з рейок потягу, що стався на півночі Індії в штаті Уттар-Прадеш неподалік м. Канпур, загинули 2 людини, 43 отримали травми пише Reuters.
Аварія сталася рано вранці в середу. Як зазначає видання з посиланням на місцевих чиновників, це третя подібна аварія за останні тижні.
Деякі постраждалі перебувають у критичному стані, пише видання, всі вони були госпіталізовані.
Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про збільшення числа постраждалих до 44.
Фото:ANINewsUP
Інцидент паралізував рух поїздів на даній ділянці. Джерела видання повідомляють, що причина аварії наразі невідома.
На місці події працюють загони рятувальників.
Фото:ANINewsUP
Напередодні, 20 грудня На півночі Індії в результаті сходження з рейок 14 вагонів пасажирського поїзда загинули, за останніми даними, не менш ніж 90 осіб.
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