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В Індії потяг зійшов з рейок:двоє людей загинули, 44 постраждалих, - ФОТО

Деякі постраждалі перебувають у критичному стані
У 50 км від індійського міста Канпур 14 вагонів потяга, що прямував у Аджмір, зійшли з рейок, постраждали 44 людини.
В Індії потяг зійшов з рейок:двоє людей загинули, 44 постраждалих, - ФОТО Фото:Twitter ANI UP

В результаті сходження з рейок потягу, що стався на півночі Індії в штаті Уттар-Прадеш неподалік м. Канпур, загинули 2 людини, 43 отримали травми пише Reuters.

Аварія сталася рано вранці в середу. Як зазначає видання з посиланням на місцевих чиновників, це третя подібна аварія за останні тижні.

Деякі постраждалі перебувають у критичному стані, пише видання, всі вони були госпіталізовані.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про збільшення числа постраждалих до 44.

Фото:ANINewsUP

Інцидент паралізував рух поїздів на даній ділянці. Джерела видання повідомляють, що причина аварії наразі невідома.

На місці події працюють загони рятувальників.

 

 

Фото:ANINewsUP

Напередодні, 20 грудня На півночі Індії в результаті сходження з рейок 14 вагонів пасажирського поїзда загинули, за останніми даними, не менш ніж 90 осіб.

Пізніше, повідомили, що кількість загиблих в результаті краху поїзда на півночі Індії зросла до 142.
 
 

 

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28 12 2016 08:44
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