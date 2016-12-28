В Індії потяг зійшов з рейок:двоє людей загинули, 44 постраждалих, - ФОТО

У 50 км від індійського міста Канпур 14 вагонів потяга, що прямував у Аджмір, зійшли з рейок, постраждали 44 людини.

В результаті сходження з рейок потягу, що стався на півночі Індії в штаті Уттар-Прадеш неподалік м. Канпур, загинули 2 людини, 43 отримали травми пише Reuters.

Аварія сталася рано вранці в середу. Як зазначає видання з посиланням на місцевих чиновників, це третя подібна аварія за останні тижні.

Деякі постраждалі перебувають у критичному стані, пише видання, всі вони були госпіталізовані.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про збільшення числа постраждалих до 44.

Фото:ANINewsUP

Інцидент паралізував рух поїздів на даній ділянці. Джерела видання повідомляють, що причина аварії наразі невідома.

На місці події працюють загони рятувальників.

Фото:ANINewsUP

Напередодні, 20 грудня На півночі Індії в результаті сходження з рейок 14 вагонів пасажирського поїзда загинули, за останніми даними, не менш ніж 90 осіб.