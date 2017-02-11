В Німеччині нарахували 1,6 млн біженців

Таким чином біженці становлять 16% від загальної кількості іноземців, що проживають в Німеччині

Станом на кінець грудня 2016 року в Німеччині перебували 1,6 мільйона іноземців, які шукають у країні захисту.

Про це повідомило в четвер, 2 листопада, Федеральне статистичне відомство, інформує Deutsche Welle.

Таким чином біженці становлять 16% від загальної кількості іноземців, що проживають в Німеччині.

До них належать шукачі притулку (36%), особи, які вже отримали його (54%) і ті, чиє прохання про надання притулку було відхилено - таких трохи менше 10%.

Крім того, в категорію іноземців, які шукають захисту, зараховують громадян, яким на батьківщині загрожує серйозна небезпека, але які не підпадають під дію Конвенції про статус біженців.

При цьому в даному показнику не враховуються ще 392 тисячі іноземців, які надали інформацію, яка не дозволяє однозначно встановити, чи приїхали вони до Німеччини на гуманітарних підставах, вказує відомство.

Найбільше тимчасових дозволів на перебування в Німеччині в якості біженців отримали сирійці (347 тисяч), тоді як безстроковий дозвіл - вихідці з РФ і Іраку (по 31 тисячі).

Нагадаємо, десятки тисяч громадян кризових регіонів прагнуть приїхати до Німеччини за лінією возз'єднання сімей.