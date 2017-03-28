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В Україні зросла середня зарплата

В порівнянні з лютим 2016 року зростання склало 18%
В Україні середня номінальна зарплатня у лютому зафіксована у розмірі 6 209 грн.
В Україні зросла середня зарплата Фото: molbuk.ua

Як повідомляє Держстат, це в 1,9 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Аналітики відзначають, що відносно січня розмір зарплатні в лютому зріс на 2,3%, а за рік зростання становило 35,4%.

А в порівнянні з лютим 2016 року зростання склало 18%.

Найбільша середня зарплатня в Києва -  9 832 грн в місяць. Найнижчий рівень - в Тернопільській області, де середня зарплата склала 4 790 грн в місяць.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросла заборгованість по зарплаті. Сума заборгованості по зарплаті економічно активних підприємств збільшилася у лютому на 8,8% і склала 946,9 млн грн.

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28 03 2017 20:59
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