БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ Україні середня номінальна зарплатня у лютому зафіксована у розмірі 6 209 грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зросла середня зарплата
В порівнянні з лютим 2016 року зростання склало 18%
Фото: molbuk.ua
Як повідомляє Держстат, це в 1,9 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Аналітики відзначають, що відносно січня розмір зарплатні в лютому зріс на 2,3%, а за рік зростання становило 35,4%.
А в порівнянні з лютим 2016 року зростання склало 18%.
Найбільша середня зарплатня в Києва - 9 832 грн в місяць. Найнижчий рівень - в Тернопільській області, де середня зарплата склала 4 790 грн в місяць.
Раніше повідомлялося, що в Україні зросла заборгованість по зарплаті. Сума заборгованості по зарплаті економічно активних підприємств збільшилася у лютому на 8,8% і склала 946,9 млн грн.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 03 2017 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат