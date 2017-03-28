Заборгованість по зарплаті в Україні зросла до майже 950 млн грн

Збільшення заборгованості по заробітній платі в минулому місяці зафіксовано в Рівненській в три рази, Хмельницькій на 68,3%, Черкаській - на 44%

Сума заборгованості по зарплаті економічно активних підприємств збільшилася у лютому на 8,8% і склала 946,9 млн грн.

"На початок березня п.р. основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (75,1%), професійну, наукову і технічну діяльність(9,7%)", - йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби статистики.

Збільшення заборгованості по заробітній платі в минулому місяці зафіксовано в Рівненській в три рази, Хмельницькій на 68,3%, Черкаській - на 44%, Луганській - на 14,2%, Запорізькій - на 5,9%, Івано-Франківській на 5,8%, Дніпропетровській - на 5,6%, Закарпатській - на 4,2% областях та Київ на 12,3%.

Заборгованість по зарплаті у лютому скоротилася у Чернівецькій на 67,2%, Тернопільській - на 54,5%, Волинській - на 42%, Полтавській - на 8,1%, Сумській - на 4,7%, Херсонській - на 4,6%, Чернігівської на 3,4% та Львівській - на 3% областях.

Нагадаємо, загальна сума заборгованості з виплати зарплати в Україні в січні 2017 року зросла на 6,5%, або на 116,6 млн грн, і на 1 лютого 2017 року склала 1,908 млрд грн.