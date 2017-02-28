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Заборгованість із виплати зарплати в січні зросла на 6,5%

Станом на 1 лютого заборгованість із зарплати в Україні становила близько 2 трлн грн
Загальна сума заборгованості з виплати зарплати в Україні в січні 2017 року зросла на 6,5%, або на 116,6 млн грн, і на 1 лютого 2017 року склала 1,908 трлн грн.
Заборгованість із виплати зарплати в січні зросла на 6,5% Фото: з вільних джерел

Дані наведено без урахування окупованого Росією Криму та частини Донбасу, - повідомляє Державна служба статистики.

Сума заборгованості з оплати праці економічно активних підприємств скоротилася в січні на 22,2%, або на 248 млн грн, і на 1 лютого 2017 року склала 870,3 млн грн.

Збільшення заборгованості із зарплати в минулому місяці поточного року зафіксовано в Чернівецькій (в три рази), Волинській (2,6 рази), Тернопільській (50,9%), Рівненській (24,7%), Черкаській (15,9%), Запорізькій (12,9%), Харківській (на 11,6%), Донецькій (11,1%), областях.

Скоротилася заборгованість в Житомирській (на 18,6%), Чернігівській (на 15,1%), Івано-Франківській (на 8,7%), Херсонській (на 6,5%), Закарпатській (на 4,3%). областях та м.Києві (на 2,8%).

На початок лютого основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (72,0%), професійну, наукову та технічну діяльність (9,8%).

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроект №5130 про підвищення мінімальних зарплат до 3200 грн, необхідний для затвердження державного бюджету на 2017 рік.

Зазначимо, міжвідомчі робочі групи із забезпечення підвищення мінімальної зарплати вже працюють у кожній області.

Відзначимо, що у Міністерстві соціальної політики стверджують, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень не викличе зростання цін на споживчі товари і послуги.

 

 

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28 02 2017 11:20
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