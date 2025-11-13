Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Німеччина змінює соціальну допомогу для українських біженців

13 листопада 2025, 19:38
Німеччина змінює соціальну допомогу для українських біженців
Фото: з вільного доступу
Зменшено виплати лише тим, хто прибув до Німеччини після 1 квітня 2025 року.

Німецькі партії, у тому числі й ті, що входять до складу правлячої коаліції країни, домовилися про реформу соціальної допомоги українським біженцям. Це означає, що українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть соціальну допомогу з безробіття (Bürgergeld).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Такі українці зможуть претендувати на такі ж виплати, як і біженці з інших країн, передбачені законом про допомогу шукачам притулку (Asylbewerberleistungsgesetz).

Нагадаємо, що Bürgergeld передбачає виплату 563 євро на місяць на додачу до покриття витрат на житло та опалення. За законом про шукачів притулку виплати становитимуть 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні витрати (їжа, одяг) – загалом 441 євро на місяць.

Причиною таких у німецькому уряді називали постійне зростання витрат на допомогу з безробіття. Торік загальні витрати склали близько 47 млрд євро, з яких 6,6 млрд євро виплатили українцям.

війна в Україні

