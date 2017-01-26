В областях України почали працювати групи контролю за підвищенням "мінімалки"

Скарги щодо керівників підприємств, будуть приймати за телефоном "гарячої лінії"15-45

Міжвідомчі робочі групи із забезпечення підвищення мінімальної зарплати вже працюють у кожній області

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-центр Кабміну.

Головне їхнє завдання - реагувати на скарги співробітників підприємств на своє керівництво. До складу груп увійшли місцеві чиновники: заступники глав ОДА, представники місцевих департаментів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери, територіальних підрозділів Пенсійного фонду, податкової, Державної служби праці.

Скарги щодо керівників підприємств, будуть приймати за телефоном "гарячої лінії"15-45.

Також, за дорученням Розенка, Державна служба з питань праці до наступного засідання уряду завершить підготовку порядку проведення перевірок підприємств щодо виконання ними рішень уряду про підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн.

За словами Розенка, документ також повинен передбачати механізми запобігання корупційним діям з боку інспекторів Держпраці під час проведення перевірок.

"Перевірки не можуть стати інструментом тиску на добросовісних керівників підприємств, а документ, який має бути представлений вже на найближчому засіданні уряду, повинен містити запобіжники від проявів корупції з боку самих інспекторів", - наголосив Розенко.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроект №5130 про підвищення мінімальних зарплат до 3200 грн, необхідний для затвердження державного бюджету на 2017 рік.

Відзначимо, що у Міністерстві соціальної політики стверджують, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень не викличе зростання цін на споживчі товари і послуги.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначав, що підвищення мінімальної зарплати вплине на кількість субсидій для українців тільки в 2018 році.