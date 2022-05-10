Частина українських депутатів з травня не отримує зарплату - ВРУ

Верховна Рада з травня 2022 року не виплачує зарплату народним депутатам, які перебувають за кордоном без поважних причин

Зазначається, що нарахування заробітної плати народному депутату здійснюється на підставі наявності табеля обліку робочого часу. Його подають до бухгалтерії за підписом керівника секретаріату, секретаря та голови відповідного комітету Верховної Ради України.

Уточнюється, що облік робочого часу народних обранців, які не входять до складу жодного комітету, здійснює підрозділ Апарату Верховної Ради України, що відповідає за організаційне забезпечення пленарних засідань.

Констатується, що після повномасштабного вторгнення російської федерації частина депутатів перестали відвідувати пленарні засідання парламенту. У зв’язку з цим Апарат ВРУ у квітні звернувся до Комітету ВРУ з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту за роз’ясненням.

Інформується, що комітет рекомендував апарату парламенту на період дії воєнного стану в Україні зупинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, видачу коштів для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера народним депутатам, які з початком повномасштабної війни без поважних причин були відсутні впродовж відповідного календарного місяця на всіх пленарних засіданнях Верховної Ради та на засіданнях комітетів, а також тим парламентаріям, які залишили територію України та донині перебувають за кордоном.

"З травня 2022 року заробітна плата та виплати народним депутатам, які перебувають не в Україні без поважних причин, не нараховується", - запевняє пресслужба Апарату ВРУ.

Водночас додається, що після рішення комітету, за дорученням керівника апарату парламенту, відділ бухгалтерського обліку проводить звірку присутності народних депутатів з комітетами та іншими підрозділами апарату щодо коригування табелів обліку робочого часу. За результатом перевірки здійснюється перерахунок виплат депутатам за фактично відпрацьований час.

Наголошується, що Апарат Верховної Ради України у своїй роботі керується винятково чинними нормативно-правовими актами, зокрема і в питанні виплат народним депутатам України.