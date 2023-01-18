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CУСПІЛЬСТВО

Netflix шукає бортпровідника на зарплату $385 тисяч на рік

18 січня 2023, 18:54
Netflix шукає бортпровідника на зарплату $385 тисяч на рік
Фото: з відкритих джерел
Компанія Netflix шукає стюарда або стюардесу для одного зі своїх приватних літаків. Новий співробітник отримає $385 тисяч на рік.
В описі вакансії йдеться, що кандидат повинен володіти незалежним судженням, розсудливістю та видатними навичками обслуговування клієнтів, а також мати велику самомотивацію, пише BBC.
 
Компанія заявила, що визначає зарплату співробітника, враховуючи походження, досвід і навички. Кандидат також має вміти піднімати предмети вагою до 13,6 кг під час завантаження літаків та перевіряти аварійне обладнання в кабіні пілота та салоні перед зльотом.
 
Місцем роботи бортпровідника вказане місто Сан-Хосе у Каліфорнії, але стюарда чекають польоти Сполученими Штатами та за межами країни.
 
зарплатаNETFLIX

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