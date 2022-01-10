НОВИНИРозмір мінімальної заробітної плати з 1 жовтня зріс із 6500 гривень до 6700 гривень. Це перше та єдине підвищення у поточному та наступному році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З 1 жовтня в Україні збільшилась мінімальна зарплата
Фото: gettyimages.com
Про це йдеться у законі про держбюджет.
Посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери залежить від мінімальної зарплати.
Слідом за підвищенням мінімалки зростають і зарплати бюджетників. Уряд стежать за тим, щоб оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.
Кабмін через війну ухвалив рішення заморозити зарплати бюджетників. У зв'язку з цим підвищення мінімалки більше не буде до кінця 2022 року, а також у 2023 році.
Раніше повідомлялось, що НБУ за останній місяць удвічі збільшив продаж валюти із резервів.
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01 10 2022 12:02 МЕДІА
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