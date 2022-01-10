З 1 жовтня в Україні збільшилась мінімальна зарплата

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 жовтня зріс із 6500 гривень до 6700 гривень. Це перше та єдине підвищення у поточному та наступному році.

Про це йдеться у законі про держбюджет.

Посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери залежить від мінімальної зарплати.

Слідом за підвищенням мінімалки зростають і зарплати бюджетників. Уряд стежать за тим, щоб оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.

Кабмін через війну ухвалив рішення заморозити зарплати бюджетників. У зв'язку з цим підвищення мінімалки більше не буде до кінця 2022 року, а також у 2023 році.

Раніше повідомлялось, що НБУ за останній місяць удвічі збільшив продаж валюти із резервів.