НОВИНИНаціональний банк України (НБУ) протягом вересня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 39,4 млн доларів і продав 2 792,1 млн доларів. Негативне сальдо склало 2 752,7 млн доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ за останній місяць удвічі збільшив продаж валюти із резервів
Джерело: скріншот
Про це повідомляє НБУ .
Таким чином, НБУ знову збільшив продаж валюти на міжбанку порівняно із серпнем, коли центробанк продав 1 329,7 млн доларів.
Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 250,1 млн. доларів, продав -21 438,8 млн. доларів. Негативне сальдо склало 18 188,7 млн. доларів.
Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.
Однак потім НБУ змушений був знову збільшити обсяг продажу валюти з резервів.
Раніше повідомлялось, що НБУ збільшив продаж доларів із резервів у 1,5 рази.
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