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НБУ збільшив продаж доларів із резервів у 1,5 рази

Ольга
Матарикіна
Негативне сальдо інтервенцій склало 737,78 млн доларів
НБУ збільшив продаж доларів із резервів у 1,5 рази Фото: Укрінформ
Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 19 по 23 вересня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,10 млн доларів і продав 744,88 млн доларів. 
 
Про це свідчать дані НБУ.
 
Таким чином, центробанк майже в 1,5 раза збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 510,66 млн доларів.
 
З початку року НБУ купив на міжбанку 3 121,31 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 18 607,72 млн доларів і 1 789,11 млн євро.
 
Негативне сальдо інтервенцій склало 15 486,41 млн доларів і 1 678,14 млн євро.
 
Нагадаємо, 21 липня 2022 року НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.
 
 
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26 09 2022 10:47
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