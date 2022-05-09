НБУ дозволив банкам продавати населенню більше валюти

За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України

Нацбанк змінив валютні обмеження та з 6 вересня дозволив банкам продавати населенню більше валюти.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З 6 вересня набере чинності низка змін, що стосуються, зокрема, готівкового сегменту валютного ринку.

Так, до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

"За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України", - йдеться в повідомленні.