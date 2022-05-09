НОВИНИНацбанк змінив валютні обмеження та з 6 вересня дозволив банкам продавати населенню більше валюти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ дозволив банкам продавати населенню більше валюти
За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України
Фото: НБУ
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
З 6 вересня набере чинності низка змін, що стосуються, зокрема, готівкового сегменту валютного ринку.
Так, до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.
"За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в серпні НБУ дозволив банкам продавати дорогоцінні метали.
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05 09 2022 12:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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