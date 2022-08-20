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НБУ дозволив банкам продавати дорогоцінні метали

За оцінками Національного банку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали
НБУ дозволив банкам продавати дорогоцінні метали Фото: з відкритих джерел
Національний банк України дозволив з 19 серпня банкам продавати клієнтам дорогоцінні метали із фізичною поставкою у відділення.
 
Про це повідомили в НБУ.
 
За оцінками Національного банку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.
 
Раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише у відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації.
 
Як повідомляв iPress, 8 серпня набрала чинності постанова Нацбанку, яка дозволяє ставити обмінникам свій курс на купівлю валюти у населення.
 
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20 08 2022 09:38
ТЕГИ: НБУ, золото
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