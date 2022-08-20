БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа оцінками Національного банку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські металиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ дозволив банкам продавати дорогоцінні метали
Фото: з відкритих джерел
Національний банк України дозволив з 19 серпня банкам продавати клієнтам дорогоцінні метали із фізичною поставкою у відділення.
Про це повідомили в НБУ.
За оцінками Національного банку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.
Раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише у відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації.
Як повідомляв iPress, 8 серпня набрала чинності постанова Нацбанку, яка дозволяє ставити обмінникам свій курс на купівлю валюти у населення.
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20 08 2022 09:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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