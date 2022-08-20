НБУ дозволив банкам продавати дорогоцінні метали

За оцінками Національного банку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали

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Національний банк України дозволив з 19 серпня банкам продавати клієнтам дорогоцінні метали із фізичною поставкою у відділення. Про це повідомили в НБУ. За оцінками Національного банку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали. Раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише у відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації. набрала чинності постанова Нацбанку, яка дозволяє ставити обмінникам свій курс на купівлю валюти у населення Як повідомляв iPress, 8 серпня

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