Відсьогодні обмінники можуть купувати валюту у громадян за плаваючим курсом

Тепер валюту можна продати за курсом, який визначатимуть обмінники самостійно.

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Сьогодні набрала чинності постанова №172, яка дозволяє ставити обмінникам свій курс на купівлю валюти у населення. Про це повідомляє НБУ у постанові опублікованій сьогодні.Сьогодні набрала чинності постанова №172, яка дозволяє ставити обмінникам свій курс на купівлю валюти у населення. Раніше діяло обмеження на викуп готівкової валюти не дешевше за фіксований курс Нацбанку – 36,56 грн/$.ень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу і надіслав її до парламенту на ратифікацію.

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