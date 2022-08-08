RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Відсьогодні обмінники можуть купувати валюту у громадян за плаваючим курсом

Тепер валюту можна продати за курсом, який визначатимуть обмінники самостійно.
Відсьогодні обмінники можуть купувати валюту у громадян за плаваючим курсом Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє НБУ у постанові опублікованій сьогодні.

Сьогодні набрала чинності постанова №172, яка дозволяє ставити обмінникам свій курс на купівлю валюти у населення.
 
Раніше діяло обмеження на викуп готівкової валюти не дешевше за фіксований курс Нацбанку – 36,56 грн/$.ень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу і надіслав її до парламенту на ратифікацію.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2022 16:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Не хлібом єдиним. Чи дістанеться українська олія свого споживача

Не хлібом єдиним. Чи дістанеться українська олія свого споживача

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.