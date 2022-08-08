БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТепер валюту можна продати за курсом, який визначатимуть обмінники самостійно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відсьогодні обмінники можуть купувати валюту у громадян за плаваючим курсом
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє НБУ у постанові опублікованій сьогодні.
Сьогодні набрала чинності постанова №172, яка дозволяє ставити обмінникам свій курс на купівлю валюти у населення.
Сьогодні набрала чинності постанова №172, яка дозволяє ставити обмінникам свій курс на купівлю валюти у населення.
Раніше діяло обмеження на викуп готівкової валюти не дешевше за фіксований курс Нацбанку – 36,56 грн/$.ень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу і надіслав її до парламенту на ратифікацію.
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08 08 2022 16:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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