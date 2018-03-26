Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Воєнного варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує, - Аваков

За словами міністра, Нагцвардія повинна бути готова до вирішення конфлікту
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков упевнений, що воєнного варіанту розв'язання ситуації на Донбасі не існує, питання повернення окупованої території можна буде вирішити за допомогою введення правоохоронної миротворчої місії.
Воєнного варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує, - Аваков Арсен Аваков. Фото: bykvu.com

"Ми переконані, що воєнного варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує. Це питання можна буде вирішити лише за допомогою правоохоронної миротворчої місії, зокрема силами Нацгвардії. І бійці мають бути готові. Саме тут розташований центр підготовки таких бійців. А після завершення конфлікту вони працюватимуть на безпеку українців", - сказав Аваков у понеділок у Міжнародному центрі підготовки Національної гвардії в с. Старе (Бориспільський район Київської області), повідомляє департамент комунікації МВС.

За його словами, саме ця база підготовки відповідає всім критеріям, щоб підготувати фахівців. Міністр також зазначив, що на цьому полігоні можуть відбуватися тренування всіх сил і підрозділів МВС, зокрема міжнародних.

Раніше Арсен Аваков вже заявляв, що Національна гвардія повинна бути готова взяти під контроль ситуацію в ОРДЛО в рамках мирного плану деокупації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2018 19:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.