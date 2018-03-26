Воєнного варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков упевнений, що воєнного варіанту розв'язання ситуації на Донбасі не існує, питання повернення окупованої території можна буде вирішити за допомогою введення правоохоронної миротворчої місії.

"Ми переконані, що воєнного варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує. Це питання можна буде вирішити лише за допомогою правоохоронної миротворчої місії, зокрема силами Нацгвардії. І бійці мають бути готові. Саме тут розташований центр підготовки таких бійців. А після завершення конфлікту вони працюватимуть на безпеку українців", - сказав Аваков у понеділок у Міжнародному центрі підготовки Національної гвардії в с. Старе (Бориспільський район Київської області), повідомляє департамент комунікації МВС.

За його словами, саме ця база підготовки відповідає всім критеріям, щоб підготувати фахівців. Міністр також зазначив, що на цьому полігоні можуть відбуватися тренування всіх сил і підрозділів МВС, зокрема міжнародних.

Раніше Арсен Аваков вже заявляв, що Національна гвардія повинна бути готова взяти під контроль ситуацію в ОРДЛО в рамках мирного плану деокупації.