Воєнного варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує, - Аваков
"Ми переконані, що воєнного варіанту вирішення конфлікту на Донбасі не існує. Це питання можна буде вирішити лише за допомогою правоохоронної миротворчої місії, зокрема силами Нацгвардії. І бійці мають бути готові. Саме тут розташований центр підготовки таких бійців. А після завершення конфлікту вони працюватимуть на безпеку українців", - сказав Аваков у понеділок у Міжнародному центрі підготовки Національної гвардії в с. Старе (Бориспільський район Київської області), повідомляє департамент комунікації МВС.
За його словами, саме ця база підготовки відповідає всім критеріям, щоб підготувати фахівців. Міністр також зазначив, що на цьому полігоні можуть відбуватися тренування всіх сил і підрозділів МВС, зокрема міжнародних.
Раніше Арсен Аваков вже заявляв, що Національна гвардія повинна бути готова взяти під контроль ситуацію в ОРДЛО в рамках мирного плану деокупації.
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