CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПожежа на арсеналі Міноборони в Ічні, що в Чернігівській області, сталася унаслідок диверсії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибухи на артскладах в Ічні сталися через диверсію, - прокуратура
"Хтось проник на склад та заклав вибухівку"
Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Про це заявив військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко, передає "Громадське".
"Хтось проник на склад та заклав вибухівку. Нині триває низка експертиз, які допоможуть встановити, як саме було закладено вибуховий предмет та ким", - сказав Рябенко.
Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня 2018 року на Ічнянській військовій базі в Чернігівській області почали лунати вибухи. Орієнтовно на базі було 88 тис. тон боєприпасів.
Державна служба з надзвичайних ситуацій (LCYC) повідомила, що 24 жовтня о 18:00 пожежу на шостому арсеналі Міністерства оборони біля Ічні остаточно загасили. Ліквідація випадку зайняла майже 16 днів.
Відзначимо, що Військова прокуратура України ухвалила рішення засекретити судові рішення у справі про пожежу на арсеналі в Ічні.
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07 11 2018 19:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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