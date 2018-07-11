Вибухи на артскладах в Ічні сталися через диверсію, - прокуратура

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня 2018 року на Ічнянській військовій базі в Чернігівській області почали лунати вибухи. Орієнтовно на базі було 88 тис. тон боєприпасів.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (LCYC) повідомила, що 24 жовтня о 18:00 пожежу на шостому арсеналі Міністерства оборони біля Ічні остаточно загасили. Ліквідація випадку зайняла майже 16 днів.