Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вибухи на артскладах в Ічні сталися через диверсію, - прокуратура

"Хтось проник на склад та заклав вибухівку"
Пожежа на арсеналі Міноборони в Ічні, що в Чернігівській області, сталася унаслідок диверсії.
Вибухи на артскладах в Ічні сталися через диверсію, - прокуратура Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Про це заявив військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко, передає "Громадське".

"Хтось проник на склад та заклав вибухівку. Нині триває низка експертиз, які допоможуть встановити, як саме було закладено вибуховий предмет та ким", - сказав Рябенко.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня 2018 року на Ічнянській військовій базі в Чернігівській області почали лунати вибухи. Орієнтовно на базі було 88 тис. тон боєприпасів.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (LCYC) повідомила, що 24 жовтня о 18:00 пожежу на шостому арсеналі Міністерства оборони біля Ічні остаточно загасили. Ліквідація випадку зайняла майже 16 днів.

Відзначимо, що Військова прокуратура України ухвалила рішення засекретити судові рішення у справі про пожежу на арсеналі в Ічні.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 11 2018 19:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.