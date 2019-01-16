ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк

У Брюсселі зазначили, що консультації за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС є першим кроком у вирішенні спорів

ЄС офіційно попросив провести консультації з Україною в рамках Угоди про асоціацію щодо її мораторію на експорт необробленої деревини.

"ЄС вважає, що довгострокове обмеження торгівлі Україною є порушенням ключових торговельних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які забороняють будь-які форми обмежень на експорт", - заявили 16 січня у Єврокомісії.

"Хоча ЄС рішуче підтримує законодавчі заходи, що вживаються державами для збереження лісів і боротьби з незаконними вирубками, ЄС неодноразово заявляв, що заборона експорту з України не може вважатися відповідним чи ефективним заходом для цієї мети, і неодноразово пропонував співпрацю в галузі збереження та управління лісами", - йдеться у повідомленні Європейської комісії.

Консультації за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС є першим кроком у вирішенні спорів, зазначили у Брюсселі.

"ЄС сподівається, що питання може бути успішно вирішене під час цих двосторонніх консультацій", - додали у Єврокомісії.

ЄС виніс питання лісу-кругляка за рамки нової угоди про четверту програму макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро.