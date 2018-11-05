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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна наразі не має перспективи членства в ЄC, – Мінгареллі

За його словами, Туреччина з країнами Балкан головні претенденти на те, щоб приєднатися до ЄС
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна з багатьох причин наразі не має перспективи членства в ЄС.
Україна наразі не має перспективи членства в ЄC, – Мінгареллі Фото: УНІАН

"Туреччина з країнами Балкан - це єдині країни, які ведуть переговори, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Вони мають чітку перспективу членства в ЄС. У випадку України сьогодні немає перспективи членства в ЄС", - сказав посол засіданні круглого столу "Європейський вибір України після Революції гідності: можливості та проблеми", передає УНІАН

За його словами, мета Угоди про асоціацію Україна-ЄС полягає у тому, щоб сприяти політичній асоціації і економічній інтеграції, але вона не дає перспективи членства в ЄС.

"Це є великим розчаруванням для наших українських партнерів, тому що вони хотіли би мати перспективу членства в ЄС, але наразі через низку причин Євросоюз не мав змоги запропонувати цю перспективу", - наголосив він.

Нагадаємо, у Європарламенті називають Чорногорію та Сербію головними кандидатами для вступу до ЄС.

Додамо, що єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів із розширення Йоганнес Ган переконаний, що говорити про членство України у Євросоюзі у найближчі роки – нереалістично.

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