CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПасажирський поїзд компанії Amtrak зіткнувся з вантажним поїздом в американському штаті Південна Кароліна, двоє людей загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Залізнична катастрофа у США: двоє осіб загинули
Унаслідок аварії також близько 50 людей були поранені
Фото: twitter.com/CountyLex
Про це повідомляє телеканал ABC News з посиланням на заяву компанії.
У пасажирському потязі на момент зіткнення були 139 пасажирів і вісім членів екіпажу. Унаслідок аварії також близько 50 людей були поранені.
Пасажирський поїзд їхав за маршрутом Нью-Йорк - Майамі. Кілька вагонів зійшли з рейок.
Нагадаємо, 9 січня у Південно-Африканській Республіці в місті Йоганнесбург в результаті зіткнення потягів постраждали понад 200 людей.
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04 02 2018 14:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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