Залізнична катастрофа у США: двоє осіб загинули

Унаслідок аварії також близько 50 людей були поранені

Пасажирський поїзд компанії Amtrak зіткнувся з вантажним поїздом в американському штаті Південна Кароліна, двоє людей загинули.

Про це повідомляє телеканал ABC News з посиланням на заяву компанії.

У пасажирському потязі на момент зіткнення були 139 пасажирів і вісім членів екіпажу. Унаслідок аварії також близько 50 людей були поранені.

Пасажирський поїзд їхав за маршрутом Нью-Йорк - Майамі. Кілька вагонів зійшли з рейок.

Нагадаємо, 9 січня у Південно-Африканській Республіці в місті Йоганнесбург в результаті зіткнення потягів постраждали понад 200 людей.