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Залізнична катастрофа у США: двоє осіб загинули

Унаслідок аварії також близько 50 людей були поранені
Пасажирський поїзд компанії Amtrak зіткнувся з вантажним поїздом в американському штаті Південна Кароліна, двоє людей загинули.
Залізнична катастрофа у США: двоє осіб загинули Фото: twitter.com/CountyLex

Про це повідомляє телеканал ABC News з посиланням на заяву компанії.

У пасажирському потязі на момент зіткнення були 139 пасажирів і вісім членів екіпажу. Унаслідок аварії також близько 50 людей були поранені.

Пасажирський поїзд їхав за маршрутом Нью-Йорк - Майамі. Кілька вагонів зійшли з рейок. 

Нагадаємо, 9 січня у Південно-Африканській Республіці в місті Йоганнесбург в результаті зіткнення потягів постраждали понад 200 людей.

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04 02 2018 14:42
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