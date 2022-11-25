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Зеленський вважає $30 за барель виправданою ціною для російської нафти

Глава держави заявив, що залежність Євпропи від російських енергоресурсів почала зменшуватися і має повністю зникнути
Зеленський вважає $30 за барель виправданою ціною для російської нафти зеленський телефон макрон

Президент України Володимир Зеленський вважає слушним рівень обмеження цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель.

Про це він заявив, виступаючи в п'ятницю за допомогою відеозв'язку перед учасниками міжнародного симпозіуму "Європейська ідея", повідомляє сайт глави держави.

"Обмеження цін на російську нафту - звучать 60-70 доларів за барель - це, безперечно, піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, ніж зробити. Я вдячний нашим балтійським та польським колегам за їхні пропозиції. Обмеження цін на рівні 30 доларів за барель є більш слушною пропозицією", - сказав президент.

За його словами, лінія фронту в Україні стала лінією боротьби Європи за себе.
 
"Минуло 274 дні, і очевидно, що антиєвропейська агресія росії зазнає провалу, а європейська свобода буде гарантована", - підкреслив Зеленський.
 
Глава держави переконаний, що хоча росії ще поки вистачає ракет і артилерії, щоб кожного дня вбивати людей і провокувати нові труднощі для України та всієї Європи, але немає й не буде розколів між європейцями, на які російський імперіалізм завжди робив ключову ставку.
 
"Цьогоріч Європа нарешті здійснює енергетичне роззброєння росії. Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися. А має повністю зникнути. І один із ключових інструментів – це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів", - резюмував Володимир Зеленський.
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25 11 2022 12:32
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