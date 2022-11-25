Зеленський вважає $30 за барель виправданою ціною для російської нафти

Глава держави заявив, що залежність Євпропи від російських енергоресурсів почала зменшуватися і має повністю зникнути

Президент України Володимир Зеленський вважає слушним рівень обмеження цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель.

Про це він заявив, виступаючи в п'ятницю за допомогою відеозв'язку перед учасниками міжнародного симпозіуму "Європейська ідея", повідомляє сайт глави держави.

"Обмеження цін на російську нафту - звучать 60-70 доларів за барель - це, безперечно, піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, ніж зробити. Я вдячний нашим балтійським та польським колегам за їхні пропозиції. Обмеження цін на рівні 30 доларів за барель є більш слушною пропозицією", - сказав президент.

За його словами, лінія фронту в Україні стала лінією боротьби Європи за себе.

"Минуло 274 дні, і очевидно, що антиєвропейська агресія росії зазнає провалу, а європейська свобода буде гарантована", - підкреслив Зеленський.

Глава держави переконаний, що хоча росії ще поки вистачає ракет і артилерії, щоб кожного дня вбивати людей і провокувати нові труднощі для України та всієї Європи, але немає й не буде розколів між європейцями, на які російський імперіалізм завжди робив ключову ставку.

"Цьогоріч Європа нарешті здійснює енергетичне роззброєння росії. Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися. А має повністю зникнути. І один із ключових інструментів – це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів", - резюмував Володимир Зеленський.