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З'явився запис, як спецслужби Росії закликають сепаратистів до нового Майдану, - ВІДЕО

"Цю бульбашку треба роздмухувати, роздмухувати і роздмухувати"
Служба безпеки України виклала аудіозапис телефонної розмови представника російських спецслужб Олександра Чуліндіна з видатним сепаратистом Костянтином Долговим. Переговори стосуються підбурювання до нового Майдану в Києві 20-23 лютого.
З Фото: ua-ru.info

Аудіозапис голова СБУ Василь Грицак оприлюднив на брифінгу, пізніше він з'явився на офіційному акаунті спецслужби на YouTube.

Під час розмови представник російських спецслужб закликав Долгова просувати в Україні ідею, що "Революція гідності триває" і наголошував, що "ця бульбашку треба роздмухувати, роздмухувати і роздмухувати" і збільшувати чисельність людей на акціях.

Нагадаємо, за словами Грицака, Росія фінансує створення політичних проектів в Україні, які підтримують федералізацію.

За його словами, йдеться про регіональні проекти: "Закарпатський край", "Одеса за порто-франко", "Соціальне Запоріжжя", "Слобожанщина", "Громадська рада Дніпропетровщини", "Бессарабська республіка "Буджак", "Галичина" - Львівська область.

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21 02 2017 17:58
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