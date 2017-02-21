Росія фінансує українські політичні проекти, - СБУ

Росія фінансує створення політичних проектів в Україні, які підтримують федералізацію.

"Росія змінили тактику, вони почали фінансувати політичну активність в нашій державі. Одна з цілей - прихована федералізація", - заявив голова СБУ Василь Грицак під час брифінгу, повідомляє "Українська правда".

За його словами, йдеться про регіональні проекти: "Закарпатський край", "Одеса за порто-франко", "Соціальне Запоріжжя", "Слобожанщина", "Громадська рада Дніпропетровщини", "Бессарабська республіка "Буджак", "Галичина" - Львівська область.

За даними СБУ, організаторами цієї діяльності на території України були помічник колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника Антон Кузьменко, екс-головний редактор запорізького відділення проросійського інформагентства "Новий регіон" Павло Золотарьов і учасники проекту "Українська федерація", ініційованого громадським рухом Віктора Медведчука "Український вибір".

Грицак розповів, що вони отримували вказівки та фінансування від російських кураторів з метою впливу на обласні ради, аби ті зверталися до президента й інший керівників держави з проханням надати особливий статус регіонам, створити вільні економічні зони, укласти договори про розподіл повноважень, зробити посаду губернатора вибірною.

Голова СБУ надав записи перехоплених переговорів між учасниками злочинного угрупування.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та Національної поліції затримали громадянина, який намагався дати хабар високопосадовцеві Львівської облради за розгляд питання "тихої федералізації".