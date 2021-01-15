10 найбільш очікуваних технологій і подій: чим здивують світ у 2021 році

Наклейка для виявлення коронавірусу, нові електромобілі від технологічних гігантів та пошуки життя на Марсі. Що ще чекає світ у 2021 році?

Незважаючи на пандемію, 2020 рік відзначився видатними технологічними розробками, але 2021 рік обіцяє бути не менш цікавим з точки зору нових електронних гаджетів і "техноподій".

10. Початок продажу самошнурувальних кросівок

Концепція кросівок, які самі зашнуровуються, стала популярною в далекому 1989 році після виходу фільму "Назад у майбутнє 2". Через 27 років компанія Nike випустила першу пару таких кросівок.

У 2016 році HyperAdapt 1.0 дебютували на ринку за ціною 720 дол. Обмежена пропозиція (придбати кросівки могла лише невелика група користувачів додатку Nike+) призвела до того, що на торговельних майданчиках ціна пари сягає 5 тис євро.

Оновлену модель, Adapt BB, Nike презентувала у 2019 році. Коштувала вона дешевше - 350 дол. Проте ці кросівки не були частиною популярного бренду Jordan.

У листопаді 2020 року Nike представила Air Jordan Adapt 11 - перші кросівки під брендом Jordan, що включають технологію самозав'язування Adapt.

Цю технологію компанія тестує з 2016 року, а головний дизайнер бренду Jordan Мартін Лотті називає її "найкращою з технологій Nike". Продажі Air Jordan Adapt 11 вже почалися. Ціна кросівок - 500 дол.

9. Пошуковий маячок AirTag від Apple

AirTag - це бездротової маячок, призначений для пошуку втрачених речей.

Зазвичай такі маячки кладуть в сумку, гаманець або валізу, щоб відстежувати їх розташування на екрані смартфона. Спочатку передбачалося, що трекер назвуть Apple Tag, але в iOS 13.2 пристрій отримав назву AirTag.

AirTag від Apple ДЖЕРЕЛО: PCNEWS.RU Основою маячка, швидше за все, буде чіп U1, який встановлюється в iPhone 11 і відповідає за бездротове з'єднання і максимально точне позиціювання. Завдяки йому трекер дозволить визначати місце розташування загубленої речі з точністю до кількох сантиметрів. До того ж не виключено, що AirTag зможе з'єднуватися з iPhone людей, які проходять поруч, використовуючи їх як передавачів, щоб повідомити свої координати власнику. AirTag буде сумісний з пошуковим додатком Find My. В одній з тестових збірок iOS 13 там навіть був відповідний розділ, який до релізу просто видалили. Судячи з усього, пошук буде здійснюватися після натискання на піктограму прив'язаного до профілю AirTag, а координати втраченого предмета буде показано на карті. Для наочності об'єкт планується позначати зображенням повітряної кулі. Орієнтовно новинка коштуватиме 39 дол. 8. Perseverance сяде на Марс 18 лютого 2021 року марсохід Perseverance ("Наполегливість") американського космічного агентства NASA здійснить посадку в північній півкулі Марса. Perseverance покинув Землю 30 липня 2020 року і вже подолав 337 з 470 млн км шляху. У день прибуття марсохода на Марс сигнал до нього буде йти 11 хв 30 сек. Карта польоту марсоходу Rerseverance Напередодні посадки у U.S. Geological Survey склали інтерактивну карту місця посадки Perseverance. Це 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Вважається, що 3,5-3,9 млрд років тому там розташовувалися дельта річки та озеро. Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки ґрунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

7. Наклейка для виявлення COVID-19

Пристрій BioButton приклеюється до верхньої частини грудної клітки за допомогою медичного клею і використовує датчики, щоб постійно відстежувати температуру тіла, частоту дихання і серцевих скорочень, рівень активності та сон.

Виробник BioIntelliSense каже, що за кілька днів BioButton може зібрати достатньо даних, щоб допомогти визначити, чи є у носія пристрою симптоми можливої коронавірусної інфекції, навіть якщо він не помічає, що захворів.

Пристрій BioButton для виявлення симптомів COVID-19 ДЖЕРЕЛО: KKTV.COM Компанія презентувала пристрій на виставці CES 2021 в Лас-Вегасі. BioIntelliSense сподівається, що технологія може бути використана для того, щоб зробити місця відпочинку, круїзи і навіть робочі місця більш безпечними. У компанії кажуть, що попередня версія пристрою виявилася настільки ж точною, як і пристрої, що використовуються в лікарнях для вимірювання частоти серцевих скорочень, температури та дихання. Вартість користування пристроєм становитиме 1 дол на день протягом 60 днів безперервного моніторингу. 6. Передплата на автопілот Tesla З 2021 року автопілот Tesla можна оплачувати за передплатою. Про це повідомив глава компанії Ілон Маск.

"Ми запустимо місячну передплату на автопілот на початку наступного року", - написав Маск у відповідь на запитання одного з користувачів соцмережі. Вартість передплати поки не названа.

Автопілот у Tesla не є вбудованою опцією, його необхідно купувати окремо. Повна вартість цієї опції становить 10 тис дол. Для порівняння: ціна бюджетних моделей Tesla починається від 35 тис дол.

Підписка на автопілот підійде тим, хто купує авто в лізинг. У цьому випадку людина користується машиною кілька років, після чого змінює її на нову модель, тож придбання опції за повну вартість не має сенсу.

За 2020 рік в Україні зареєстрували 865 автомобілів Tesla Model 3 і 753 Tesla Model S.

5. Імплантація чипу в мозок людини

Компанія Neuralink, яка розробляє технологію для підключення мозку людини до комп'ютера, може бути готова розмістити в людині версію свого імплантату "протягом року", заявив Ілон Маск у травні 2020 року.

Чип N1 sensor Neuralink - це нейротехнологічна компанія, заснована Ілона Маском у Сан-Франциско у 2016 році. Вона розробляє інтерфейси "мозок - машина". Мета імплантату - використовувати його як засіб для лікування травм мозку. 4. Електромобіль від Apple Електромобіль від Apple може бути представлений восени 2021 року, повідомляє портал MacRumors, посилаючись на анонімних керівників тайванських фабрик. Lexus RX350 з лідаром від Apple ДЖЕРЕЛО: THELASTDRIVERLICENSEHOLDER.COM За повідомленням порталу, виробники Тайваню готуються наростити виробництво частин Apple Car у другому кварталі 2021 року. Також повідомляється, що Apple таємно тестувала прототипи автомобілів у Каліфорнії. Компанія отримала дозвіл від Департаменту автотранспортних засобів штату на тестування самоврядних автомобілів у 2017 році, і в тому ж році була помічена у використанні позашляховиків Lexus, оснащених лідарним обладнанням.

За словами аналітика Мін-Чі Куо, що спеціалізується на продуктах Apple, перший "яблучний" автомобіль буде випущений між 2023 і 2025 роками.

Однак джерела в Тайвані стверджують, що компанія готує реліз на вересень 2021 року, що значно випереджає розклад.

3. Серійне виробництво Tesla Cybertruck

За планом, серійне виробництво Tesla Cybertruck почнеться у 2021 році на новому заводі Gigafactory 5 в Остіні, штат Техас.

Якщо вірити недавнім оцінкам аналітиків, обсяг замовлень на Cybertruck уже перевищив 650 тис автомобілів. Також на цьому заводі будуть вироблятися кросовери Model Y, седани Model 3 для Східного узбережжя США і тягачі Tesla Semi.

Tesla Cybertruck ДЖЕРЕЛО: TESLARATI.COM Усього планується три версії Tesla Cybertruck. Вони відрізняються кількістю двигунів (один, два і три, базова модель - із заднім приводом, середня й головна - повнопривідні) і дальністю ходу на одній зарядці (400 км, 480 км і 800 км відповідно). Першими вийдуть більш дорогі версії з двома (49,9 тис дол) і трьома двигунами (69,9 тис дол). "Народний" Cybertruck (39,9 тис дол) затримається мінімум до кінця 2022 року. 2. Початок продажу смартфона з розсувним екраном Під час презентації на виставці CES 2021 компанія LG представила смартфон LG Rollable з розсувним екраном. Побачити, як змінюється розмір екрана, можна на останніх секундах презентації. Спочатку він має габарити невеликого планшета, а потім екран втягується і пристрій стає схожим на звичний смартфон. Смартфон LG Rollable з розсувним екраном ДЖЕРЕЛО: IXBT.COM Складаний механізм усередині телефону повинен підтримувати постійний натяг на великому екрані, а це означає, що LG Rollable може уникнути тих складок, які можна побачити на телефонах, що складаються. LG Rollable може стати першим комерційно доступним смартфоном у такому форм-факторі. Очікується, що смартфон вийде на ринок у березні 2021 року. Інформація про його вартість поки що не розголошується. 1. Тестування першого ступеня ракети Super Heavy У грудні 2020 року американське видання TechCrunch проаналізувало публікації Ілона Маска у Twitter, щоб з'ясувати його найближчі плани щодо створення надважкої ракети-носія багаторазового використання SpaceX Starship. Видання зробило висновок, що SpaceX у 2021 році значно прискорить реалізацію програми Starship. Маск зазначив у Twitter, що компанія намагатиметься використовувати обидві свої стартові панелі на власному космодромі в Бока-Чика, штат Техас, щоб встановити там прототипи ракет на кожній панелі. Маск також зазначив, що SpaceX почне випробування першого ступеня ракети Super Heavy (починаючи з "високих" стрибків) "через кілька місяців".

3D-модель компонентів системи Starship

ДЖЕРЕЛО: PINTEREST.RU

Super Heavy матиме висоту 70 метрів та діаметр 9 метрів. Його очікувана злітна маса становитиме 3 580 тонн, з яких 3 400 тонн - маса пального methalox. Корпус та баки для пального виготовлятимуть із нержавіючого сплаву.

Конструкційно Super Heavy буде схожий на перший ступінь Falcon 9. Він отримає чотири посадкові опори та нижні стабілізатори. Секція для двигунів Raptor вміщатиме 28 одиниць.

Джерело: Економічна правда

Автор: Всеволод Некрасов