4 правила облаштування ванної кімнати у 2020 році

Ванна — це не просто кімната для проведення гігієнічних процедур

Ванна - це місце, де ми приймаємо бадьорливий душ зранку, влаштовуємо розслаблюючу ванну ввечері, дозволяємо собі приємні SPA-забаганки у вихідні. Тому крім практичної функції санвузол повинен виконувати ще й естетичну.

Якщо ви не знаєте, як облаштувати ванну кімнату, щоб вона стала гарною та зручною водночас, скористайтеся нашими порадами.

Організація простору

Насамперед потрібно подбати про правильне зонування санвузлу. Результат залежатиме від суміжності туалету з місцем для проведення водних процедур. Наразі дизайнери радять об’єднати ці функціональні точки в одному приміщенні та оформити інтер’єр у трендовому стилі. Модними для ванни у 2020 році є такі стилі:

● Японський. Використовуйте розпис, ієрогліфи, встановіть ванну-офуро — вона виготовляється з дерева та накривається кришкою.

● Турецький. У центрі кімнати розміщується чебекташі — великий восьмикутний подіум з каменю чи бетону.

● Мінімалізм або скандинавський. Віддайте перевагу дерев’яним елементам, декору з льону, міді, кераміки.

● Лофт. Ванна в такому випадку — це відкрите приміщення, суміщене зі спальнею. Розподіл зон відбувається за допомогою скляної ширми.

Але якщо ви не бажаєте змінювати дизайн щороку, обирайте класику.

Кольорова палітра

Замислюючись, як облаштувати маленьку чи велику ванну кімнату, не забудьте про колір. У 2020 році в тренді — класичні білий та бежевий. Вони якнайкраще підходять для маленького приміщення. Всі відтінки сірого та чорні акценти на білому фоні матимуть дивовижний вигляд у великій ванній кімнаті. Все більш актуальним для оформлення санвузла стає коричневий. Однак в цьому випадку потрібно обирати делікатні та м'які півтони, щоб не зробити інтер'єр надто "брудним".

Матеріали для оздоблення

У 2020 році в моді натуральність. Це стосується і вибору оздоблювальних матеріалів для санвузла. Дизайнери радять зупинити вибір на фактурних дерев'яних поверхнях, бетоні або мармурі. Комбінація цих матеріалів дозволяє створити стильний, але вишуканий інтер'єр.

Вибір меблів та сантехніки

Сантехніка в оформленні ванної кімнати виконує головну роль. І тут у тренді лаконічність. Крани та унітази сьогодні монтують у стіну. Таке рішення є не тільки привабливим, але і досить практичним. Підвісний унітаз полегшує миття підлоги, під ним збирається менше бруду. А від води на крані не залишається вапняного нальоту.

Актуальними залишаються навісні полички та шафи. Краще, якщо вони будуть закритими. Сантехніку сьогодні також виробляють з натуральних матеріалів, наприклад з цільного каменю. Так, це зовсім не бюджетно, проте екологічно і дуже стильно.

Однак якщо бюджет на оформлення ванної кімнати обмежений, скористайтеся послугами дизайнера. Фахівець допоможе створити оригінальний дизайн санвузла, а також дасть кілька порад щодо того, як недорого облаштувати ванну кімнату без великої ванни, а з душем.