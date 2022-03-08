Аль-Каїда та російський терор: Покарання неминуче

З різницею приблизно у добу в столицях двох терористичних держав відбулися дві знакові події. У Кабулі високоточною ракетою було ліквідовано терориста Аймана аль-Завахірі. У Москві Верховний суд росії оголосив український полк "Азов" терористичною організацією. Мабуть, намагаючись заднім числом хоч якось виправдати безсудну масову страту українських воїнів, що опинилися в полоні.

Полк "Азов": українська слава та український біль

росіяни запровадили кримінальне покарання за участь в "Азові": організаторам (вочевидь вищому керівництву України, яке ухвалило рішення про створення військової частини 3057, до складу якої входить "Азов") загрожує довічне ув'язнення, а пересічним учасникам – до 20 років в'язниці та конфіскація майна. Це ще більше ускладнить обмін українських військовополонених із полку "Азов", які свідомо і злочинно знищуються росіянами.

Аморальне та незаконне рішення вищої судової інстанції ворожої держави прокоментував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, зазначивши, що воно є "внутрішнім пропагандистським продуктом, правовим нонсенсом і не матиме жодної правової цінності у міжнародному правовому полі".

Спроби ототожнити "Азов" із нацистами та неонацистським рухом робилися неодноразово. У лавах цього полку Національної гвардії України проходять службу люди різних політичних поглядів та ідеологічних переконань. Мабуть, є і прихильники праворадикальних поглядів. Але оскільки у ЗСУ та будь-яких інших збройних формування України законом заборонено політичну діяльність та пропаганду, погляди бійців залишаються їхньою особистою справою.

російські пропагандисти, вказуючи на шеврони "азовців", стверджують, що там зображені нацистські символи, а саме т.зв. "Вольфсангель" (вовчий гак). Ці твердження сміховинні, давно дано роз'яснення, що стилізоване зображення накладених один на одного латинських літер I та N означає словосполучення "Ідея нації". Ймовірно, це неприйнятно для російського вуха, так само як невимовна для російськомовної щелепи українська мова. Водночас, багато бійців Азова є не лише російськомовними, а й етнічними росіянами, що не заважає їм хоробро захищати нашу спільну батьківщину – Україну.

Твердження російської пропаганди, що Азов є нацистським формуванням, смішні та позбавлені аргументів. Азов – полк Національної гвардії України, який відрізняється від інших подібних військових частин хіба що мотивуванням бійців, чудовим бойовим вишколом і високою боєздатністю, що він і показав у ході боїв за Маріуполь. Навіть вимушене здавання в полон відбувалося організовано і за наказом командування, бійці Азова не впустили військової честі та гідності.

Рішення Верховного суду держави-агресора не можна розцінювати інакше як спробу заднім числом виправдатися за мстиве і жорстоке знищення українців, які потрапили в полон, що відбулося в Оленівці. Ця масова безсудна страта змусила здригнутися весь світ, а росія впритул наблизилася до того моменту, коли вона буде визнана де юре державою-спонсором тероризму.

Аль Каїда. Розплата за теракти

Щодня після молитви аль-Завахірі – лідер Аль-Каїди та терорист №2 у світі – виходив на балкон свого будинку подихати свіжим повітрям. 31 липня 2022 року о 06-18 за місцевим часом у балкон потрапили дві ракети. Завахірі було вбито, при цьому всі руйнування обмежилися балконом. Дружина і дочка терориста, які перебували в будинку, не постраждали.

"У суботу, за моєю вказівкою, США успішно завдали авіаудару по Кабулу, Афганістан, в результаті якого загинув емір Аль-Каїди Айман аль-Завахірі. Справедливість перемогла", - заявив президент США Джозеф Байден.

Імовірно, аль-Завахірі було ліквідовано секретною ракетою R9X. Перша інформація про цю ракету з'явилася у 2019 році у газеті Wall Street Journal. За інформацією журналістів, довжина R9X становить близько 1,5 м, її почали розробляти ще 2011 року. За основу було взято ракету AGM-114 Hellfire, яка стоїть на озброєнні армії США, Японії, Ізраїлю та Австралії. Ракета не вибухає, вона начинена лезами, які вражають конкретну людину, але при цьому не зачіпають людей, що стоять поруч. Замість детонації ракета приводить у дію шість гострих лез, які можуть знищити не лише людину, а й цілий автомобіль.

"Бомбу-ніндзя", як охрестили ракету журналісти, хотіли використати в операції "Спис Нептуна", розробленої для ліквідації лідера "Аль-Каїди" бін Ладена, але в результаті було прийнято рішення відправити на віллу в Пакистані, де ховався бін Ладен, спецназ ВМС США. 2 травня 2011 року "терориста номер один" застрелив один з учасників операції, а ракета дочекалася свого часу і покінчила з аль-Завахірі.

Знищення наступника бін Ладена, який багато років ховався від спецслужб цивілізованих держав, є не лише актом справедливої ​​відплати, а й підтверджує слова американського керівництва, що США активно повернулися у світову політику, пройдено етап ізоляціонізму та концентрації на внутрішніх проблемах, який відрізняв попередню адміністрацію президента. Нестабільний світ вимагає активного втручання найпотужнішої та найрозвиненішої демократичної держави світу – і американці прийняли цей виклик.

Америка вміє пам'ятати і добро, і адекватно та релевантно реагувати на погрози та ворожі дії. Жахливий теракт, який забрав життя тисяч американців 11 вересня 2001 року, мобілізував американських військових та спецслужби проти загроз з боку численних терористичних організацій, насамперед проти натхненників та організаторів цього теракту – Аль-Каїди.

Спочатку вистежили та ліквідували Усаму бін Ладена. Наразі отримав по заслугах і його наступник. Єгиптянин і володар найгуманнішої професії у світі – лікаря, аль-Завахірі розпочав свою екстремістську діяльність майже одночасно з отриманням ліцензії хірурга. Він брав участь у радикальній організації ісламістів, був замішаний в організації замаху на єгипетського президента Хосні Мубарака. Ставши одним із засновників Аль-Каїди, брав участь у русі моджахедів в Афганістані та мав відношення до початку руху талібів.

Терорист №2, російські сторінки у досьє

1996 року аль-Завахірі, під вигаданим ім'ям Абдуллах Імам Мохаммед Амін був затриманий російськими спецслужбами і близько півроку провів у слідчому ізоляторі на території росії, був "невпізнаний" і випущений на волю. Не можна навіть припустити, що російське ФСБ настільки безпорадне та професійно неспроможне, щоб не змогло ідентифікувати підозрілого іноземця, який прямував до Чечні. Жодної іншої версії, крім таємної угоди про співпрацю, тут і бути не може.

Подальші події – терористичні атаки на вежі-близнюки Світового торгового центру, спроби направити захоплені терористами літаки на Пентагон і Білий дім – технічно та організаційно неможливі та надскладні для будь-якої терористичної організації, версія "російського сліду" є цілком можливою. Вигодонабувачем від кар'єри терориста аль-Завахірі, вже точно, була держава російська.

До речі, сьогодні IPress публікує переклад статті "московський джихадист. російська спецслужба і новий командир Аль-Каїди", яка вийшла 11 років тому - 25 червня 2011 у британському журналі The Spectator і жодного разу не перекладалася українською (і тим більше російською. В ній розкривається тема зв'язків з кдб та фсб новопризначеного голови Аль-Каїди.

США були змушені направити величезні сили та ресурси на пошук терористів, ліквідацію їхньої міжнародної мережі, введення військ до Афганістану. Все це відвернуло увагу Америки від європейської, південно-азіатської та близькосхідної політики, і дозволило Россі нагромадити сили, фінансові та військові ресурси для підготовки своєї експансії до країн пострадянського простору.

Поспішний дзвінок путіна Бушу, відразу після теракту, демонстративне приєднання росії до "коаліції добра" проти тероризму просто вводило в оману демократичні країни Заходу. Політика і реальні дії росії залишалися такими ж людоїдськими, як і в попередні часи.

Міжнародний тероризм як російська доктрина дій

Загрози країнам Балтії, напад на Грузію, загадкова катастрофа літака над територією росії, внаслідок якої загинуло майже все польське керівництво, підтримка найодіозніших ісламістських організацій на кшталт ХАМАСу та Хезболли, сприяння Ірану у розробці ядерної зброї, демонстративна підтримка північнокорейського режиму – вся ця низка подій та фактів дає підстави припустити, що росія цілком могла якщо і не прямо, то побічно бути причетною до трагедії 11 вересня.

І тоді, і зараз фактор володіння росією ядерним потенціалом утримує Захід від рішучих дій, змушує утримуватися від прямого конфлікту з агресивною російською державою, що використовує у міжнародних справах методи давно минулих століть - отруєння, вбивства, терористичні атаки, війни, шантаж голодом та застосуванням зброї поразки. російський режим не просто зійшов із магістрального шляху розвитку людства. Вагон, в якому знаходиться росія, відчепився, з'їхав на об'їзну гілку, здійснив розворот і попрямував на шлях, що веде до лобового зіткнення з поїздом, в якому розташувалися інші країни світу.

Колись давно, 1990 року, лідер Литви Вітаутас Ландсбергіс в інтерв'ю сказав, маючи на увазі Радянський Союз: "Неможливо уявити, щоб одна шоста частина світу рухалася в одному напрямку, коли п'ять шостих рухаються в іншому". Сучасна росія демонструє, що неможливе можливо.

Ліквідація аль-Завахірі продемонструвала, що США твердо стоять на шляху протидії тероризму. Очікуване визнання росії державою-спонсором тероризму дає надію на те, що російські злочини та агресивна політика отримають відповідну оцінку і приведуть її, в результаті, до кінця, як і її історичний аналог у давнину – державу ассасинів. А "бункерного діда" чекає такий самий фінал, як і його ідейного натхненника – еміра ассасинів "гірського старця".