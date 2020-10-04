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Amazon побудує лабораторію для тестування співробітників на коронавірус

"Ті, хто отримав позитивний результат, можуть бути поміщені на карантин, а ті, хто отримав негативний, можуть впевнено повернутися на роботу для відновлення економіки"
Amazon будує лабораторію для перевірки своїх працівників на наявність COVID-19.
Amazon побудує лабораторію для тестування співробітників на коронавірус Фото: Business Wire

Компанія хоче захистити працівників, які переймаються можливістю захворіти, повідомляє itsider.com.ua.

Згідно з даними, зібраними Financial Times, в більш ніж 50 об’єктах, які належать Amazon, підтвердилися випадки захворювання новим коронавірусом. У своєму блозі Amazon каже, що нестача тестуючих потужностей ускладнює забезпечення безпеки людей і відновлення економіки:

"Ті, хто отримав позитивний результат, можуть бути поміщені на карантин, а ті, хто отримав негативний, можуть впевнено повернутися на роботу для відновлення економіки", - сказали в компанії. "На жаль, сьогодні ми живемо у світі дефіциту, де тестування COVID-19 сильно обмежене".

Amazon перерозподіляє своїх фахівців для створення лабораторії і сподівається почати тестування найближчим часом.

"Ми почали збирати обладнання, необхідне для створення нашої першої лабораторії, і сподіваємося незабаром приступити до тестування невеликої кількості наших передових співробітників", - зазначається в повідомленні.

Amazon працювала протягом усієї пандемії, завдяки чому багато людей отримали можливість купувати необхідні товари з дому. Проте рішення поставило під загрозу здоров’я працівників передового складу і водіїв. Щоб задовольнити зростаючий попит, Amazon вирішила збільшити заробітну плату і найняти ще 100 000 робочих ще в березні. При цьому компанія розповсюджувала маски серед працівників, міряла їм температуру і слідкувала за стерильністю на робочих місцях.

 
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10 04 2020 18:38
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