ART KVARTAL City Space — новий поліфункціональний квартал на карті Одеси
Що необхідно знати інвесторам
ART KVARTAL в Одесі зводиться за 5 хвилин на автівці від вулиці Дерибасівської. Будівлі різної поверховості знаходитимуться між Приморською вулицею та узвозом Маринеско. Клас нерухомості — «комфорт+».
Технологія будівництва — монолітно-каркасна. Передбачено власну котельню, що дає змогу не залежати від міських систем опалення та гарячого водопостачання.
Ретельно продумана внутрішня інфраструктура
- Дозвілля. Perfect Group, Citex Development і SAGA Development прагнуть створити новий культурний центр Одеси. Заплановано арт-галереї з творами сучасного мистецтва та креативні суспільні простори з вуличними скульптурами. Поблизу знаходяться одеські «місця сили» та узбережжя Чорного моря. Мешканці ART KVARTAL City Space зможуть комфортно відпочивати у сквері Жанни-Марі Лябурб.
- Спорт. До елементів внутрішньої інфраструктури відноситься фітнес-центр, де можна буде бадьоро починати свій ранок або продуктивно займатися ввечері, не витрачаючи дорогоцінний час на дорогу.
- Бізнес. Концептуальні коворкінги з арт-складовою та бізнес-центр — місце тяжіння для цілеспрямованих та творчих мешканців Одеси.
- Розвиток дітей. Заплановано відкриття центру розвитку дитини й ігрового клубу.
- Покупки. Резиденти зможуть насолоджуватися вуличною їжею на власному ринку. Гіпермаркет площею 7000 кв. м — можливість не залишати територію кварталу, якщо в планах, наприклад, купівля продуктів або косметики.
- Розваги. Яскраві вечірки — у новому барі, святкування великих і маленьких подій у компанії друзів — у концептуальному кафе, танці — в нічному клубі.
Які апартаменти можна придбати
Інвестори можуть вибрати однокімнатні (33,47–76,69 кв. м), двокімнатні (77,54–83,8 кв. м) або трикімнатні (82,43–96,29 кв. м) апартаменти. Вікна панорамні. Висота стель — 2,7 м.
Розстрочка на апартаменти — можливість придбати нерухомість в ART KVARTAL City Space вигідно і зручно.
Студія — оптимальний варіант для холостяка. У більш просторих однокімнатних апартаментах буде комфортно молодятам. Двокімнатні й трикімнатні апартаменти — ідеальне рішення, якщо у вас є діти. Можна облаштувати спальню для батьків та дитячу кімнату з ліжком-трансформером, музичними інструментами та мапою світу на всю стіну. Місця вдосталь, щоб спланувати комфортне робоче місце, лаунж-зону з винним баром і game space з настільними іграми й PlayStation. У вітальні можна організувати картинну галерею та встановити декоративний камін. На балконі з видом на море буде приємно зустрічати світанки за чашкою кави.
Актуальні ціни на нерухомість в ART KVARTAL City Space дізнавайтеся у відділі продажів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків