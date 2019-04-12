ART KVARTAL City Space — новий поліфункціональний квартал на карті Одеси

Неквапливий променад вздовж алей, відвідування арт-галереї, обговорення нових ідей у коворкінгу, перегляд кінострічки або вистави, романтичне побачення в ресторані французької кухні, святкування успішного завершення проєкту в популярному барі — щоденні плани резидентів ART KVARTAL City Space завжди будуть грандіозними.

Що необхідно знати інвесторам

ART KVARTAL в Одесі зводиться за 5 хвилин на автівці від вулиці Дерибасівської. Будівлі різної поверховості знаходитимуться між Приморською вулицею та узвозом Маринеско. Клас нерухомості — «комфорт+».

Технологія будівництва — монолітно-каркасна. Передбачено власну котельню, що дає змогу не залежати від міських систем опалення та гарячого водопостачання.

Ретельно продумана внутрішня інфраструктура

Дозвілля. Perfect Group, Citex Development і SAGA Development прагнуть створити новий культурний центр Одеси. Заплановано арт-галереї з творами сучасного мистецтва та креативні суспільні простори з вуличними скульптурами. Поблизу знаходяться одеські «місця сили» та узбережжя Чорного моря. Мешканці ART KVARTAL City Space зможуть комфортно відпочивати у сквері Жанни-Марі Лябурб.

Perfect Group, Citex Development і SAGA Development прагнуть створити новий культурний центр Одеси. Заплановано арт-галереї з творами сучасного мистецтва та креативні суспільні простори з вуличними скульптурами. Поблизу знаходяться одеські «місця сили» та узбережжя Чорного моря. Мешканці ART KVARTAL City Space зможуть комфортно відпочивати у сквері Жанни-Марі Лябурб. Спорт. До елементів внутрішньої інфраструктури відноситься фітнес-центр, де можна буде бадьоро починати свій ранок або продуктивно займатися ввечері, не витрачаючи дорогоцінний час на дорогу.

До елементів внутрішньої інфраструктури відноситься фітнес-центр, де можна буде бадьоро починати свій ранок або продуктивно займатися ввечері, не витрачаючи дорогоцінний час на дорогу. Бізнес. Концептуальні коворкінги з арт-складовою та бізнес-центр — місце тяжіння для цілеспрямованих та творчих мешканців Одеси.

Концептуальні коворкінги з арт-складовою та бізнес-центр — місце тяжіння для цілеспрямованих та творчих мешканців Одеси. Розвиток дітей. Заплановано відкриття центру розвитку дитини й ігрового клубу.

Заплановано відкриття центру розвитку дитини й ігрового клубу. Покупки. Резиденти зможуть насолоджуватися вуличною їжею на власному ринку. Гіпермаркет площею 7000 кв. м — можливість не залишати територію кварталу, якщо в планах, наприклад, купівля продуктів або косметики.

Резиденти зможуть насолоджуватися вуличною їжею на власному ринку. Гіпермаркет площею 7000 кв. м — можливість не залишати територію кварталу, якщо в планах, наприклад, купівля продуктів або косметики. Розваги. Яскраві вечірки — у новому барі, святкування великих і маленьких подій у компанії друзів — у концептуальному кафе, танці — в нічному клубі.

Які апартаменти можна придбати

Інвестори можуть вибрати однокімнатні (33,47–76,69 кв. м), двокімнатні (77,54–83,8 кв. м) або трикімнатні (82,43–96,29 кв. м) апартаменти. Вікна панорамні. Висота стель — 2,7 м.

Розстрочка на апартаменти — можливість придбати нерухомість в ART KVARTAL City Space вигідно і зручно.

Студія — оптимальний варіант для холостяка. У більш просторих однокімнатних апартаментах буде комфортно молодятам. Двокімнатні й трикімнатні апартаменти — ідеальне рішення, якщо у вас є діти. Можна облаштувати спальню для батьків та дитячу кімнату з ліжком-трансформером, музичними інструментами та мапою світу на всю стіну. Місця вдосталь, щоб спланувати комфортне робоче місце, лаунж-зону з винним баром і game space з настільними іграми й PlayStation. У вітальні можна організувати картинну галерею та встановити декоративний камін. На балконі з видом на море буде приємно зустрічати світанки за чашкою кави.

Актуальні ціни на нерухомість в ART KVARTAL City Space дізнавайтеся у відділі продажів.