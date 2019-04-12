Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО СТАТТІ

ART KVARTAL City Space — новий поліфункціональний квартал на карті Одеси

Неквапливий променад вздовж алей, відвідування арт-галереї, обговорення нових ідей у коворкінгу, перегляд кінострічки або вистави, романтичне побачення в ресторані французької кухні, святкування успішного завершення проєкту в популярному барі — щоденні плани резидентів ART KVARTAL City Space завжди будуть грандіозними.
ART KVARTAL City Space — новий поліфункціональний квартал на карті Одеси art-kvartal.com

Що необхідно знати інвесторам

ART KVARTAL в Одесі зводиться за 5 хвилин на автівці від вулиці Дерибасівської. Будівлі різної поверховості знаходитимуться між Приморською вулицею та узвозом Маринеско. Клас нерухомості — «комфорт+».

Технологія будівництва — монолітно-каркасна. Передбачено власну котельню, що дає змогу не залежати від міських систем опалення та гарячого водопостачання.

Ретельно продумана внутрішня інфраструктура

  • Дозвілля. Perfect Group, Citex Development і SAGA Development прагнуть створити новий культурний центр Одеси. Заплановано арт-галереї з творами сучасного мистецтва та креативні суспільні простори з вуличними скульптурами. Поблизу знаходяться одеські «місця сили» та узбережжя Чорного моря. Мешканці ART KVARTAL City Space зможуть комфортно відпочивати у сквері Жанни-Марі Лябурб. 
  • Спорт. До елементів внутрішньої інфраструктури відноситься фітнес-центр, де можна буде бадьоро починати свій ранок або продуктивно займатися ввечері, не витрачаючи дорогоцінний час на дорогу.
  • Бізнес. Концептуальні коворкінги з арт-складовою та бізнес-центр — місце тяжіння для цілеспрямованих та творчих мешканців Одеси.
  • Розвиток дітей. Заплановано відкриття центру розвитку дитини й ігрового клубу.
  • Покупки. Резиденти зможуть насолоджуватися вуличною їжею на власному ринку. Гіпермаркет площею 7000 кв. м — можливість не залишати територію кварталу, якщо в планах, наприклад, купівля продуктів або косметики.
  • Розваги. Яскраві вечірки — у новому барі, святкування великих і маленьких подій у компанії друзів — у концептуальному кафе, танці — в нічному клубі.

Які апартаменти можна придбати

Інвестори можуть вибрати однокімнатні (33,47–76,69 кв. м), двокімнатні (77,54–83,8 кв. м) або трикімнатні (82,43–96,29 кв. м) апартаменти. Вікна панорамні. Висота стель — 2,7 м.

Розстрочка на апартаменти — можливість придбати нерухомість в ART KVARTAL City Space вигідно і зручно.

Студія — оптимальний варіант для холостяка. У більш просторих однокімнатних апартаментах буде комфортно молодятам. Двокімнатні й трикімнатні апартаменти — ідеальне рішення, якщо у вас є діти. Можна облаштувати спальню для батьків та дитячу кімнату з ліжком-трансформером, музичними інструментами та мапою світу на всю стіну. Місця вдосталь, щоб спланувати комфортне робоче місце, лаунж-зону з винним баром і game space з настільними іграми й PlayStation. У вітальні можна організувати картинну галерею та встановити декоративний камін. На балконі з видом на море буде приємно зустрічати світанки за чашкою кави.

Актуальні ціни на нерухомість в ART KVARTAL City Space дізнавайтеся у відділі продажів.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 12 2019 13:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.