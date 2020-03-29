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Астероїд гігантських розмірів летить до Землі

До Землі летить гігантський астероїд, який може призвести до колапсу цивілізації
Небесне тіло під назвою 1998 OR2 наблизиться до Землі 29 квітня.
Астероїд гігантських розмірів летить до Землі Фото: ZI.UA

Астероїд гігантських розмірів летить до Землі і наблизиться до планети на мінімально можливу відстань вже в кінці квітня, повідомляє РБК-Україна.

Астероїд гігантських розмірів летить до Землі і наблизиться до планети на мінімально можливу відстань вже в кінці квітня. Фахівці вже зараз заявляють, що за астероїдом можна буде спостерігати навіть без допомоги непрофесійних телескопів.

Небесне тіло під назвою 1998 OR2 наблизиться до Землі 29 квітня. Розміри астероїда значні. Вчені називають орієнтовний діаметр від 1,8 до 4,1 кілометра і порівнюють його з розмірами "малої планети".

Незважаючи на значні розміри астероїда, і статус "потенційно небезпечного", вчені вважають, що шанси його зіткнення з Землею мінімальні. Він пролетить на відстані 6,3 мільйона кілометри від Землі. Це у 16 разів далі, ніж Місяць від Землі.

 
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29 03 2020 15:41
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