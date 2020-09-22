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Безпечна та швидка позика на карту: як і де взяти?

Найбільш зручний спосіб вирішити фінансові проблеми - взяти позику в макрофінансовій організації
Як правило, отримати позику можна цілодобово у будь-який день тижня, навіть у святкові та вихідні.
Безпечна та швидка позика на карту: як і де взяти? Фото: google.com

У наш час є багато можливостей для розв’язання фінансових проблем. Хтось бере в борг у друзів, інші звертаються до банку. Але в останні роки з’явилась можливість не турбувати друзів і не збирати купу документів, не гаяти свій час у чергах, щоб отримати бажані гроші в банку. Швидкий займ https://sgroshi.com.ua/byistryiy-kredit/ - це зручне рішення непередбачених витрат без застави та поручителя. Його надають мікрофінансові компанії. При першому зверненні можна отримати позику готівкою у відділенні. При повторному зверненні клієнти компанії мають можливість оформити кредит онлайн. Гроші будуть переведені на банківську картку.

Переваги швидкого кредитування

Найбільш зручний спосіб вирішити фінансові проблеми - взяти позику в макрофінансовій організації. Як правило, отримати позику можна цілодобово у будь-який день тижня, навіть у святкові та вихідні. Для цього треба лише заповнити анкету на офіційному сайті або безпосередньо в офісах чи точках обслуговування. З моменту заповнення анкети до схвалення рішення й отримання коштів пройде не більше 20 хвилин. Для оформлення позики необхідно лише мати при собі паспорт та ідентифікаційний номер.

Фото: з вільних джерел

Вимоги до позичальників:

  • Громадянство України.

  • Вік від 18 до 60 років.

  • Наявність активного номера телефону.

  • Банківська карта або рахунок, відкритий в українському банку.

  • Позичальник повинен мати постійний дохід, допускається також неофіційний.

  • Попередня кредитна історія не має значення.

Куди звертатися

Рекомендуємо обрати найбільш надійну фінансову організацію, яка займається видачею швидких позик. Завдяки інтернету та спеціальним сервісам можна ознайомитись з компаніями, які мають відділення в обраному місті чи районі. Ви можете порівняти умови, які пропонують різні компанії, та обрати найвигіднішу позику за наступними параметрами:

  • сума кредиту;

  • термін і процентна ставка;

  • тривалість і вартість обслуговування;

  • можливість дострокового погашення;

  • умови продовження терміну кредитування.

За допомогою онлайн-калькулятора можна вирахувати суму кредиту та процент. Також Ви можете зателефонувати до обраної мікрофінансової організації та отримати консультацію від працівників контакт-центру.

Перевагу найкраще віддати організаціям, які працюють вже тривалий час, мають багато відділень у Вашому місті та по всій країні, гарантують збереження й нерозповсюдження особистих даних клієнтів.

Як отримати гроші

На сайті або у відділенні (кому як зручно) обраної фінансової установи треба заповнити анкету, в якій вказують:

  • Достовірні особисті дані претендента на отримання кредиту. Вказана інформація повинна бути правдивою й вводитися без помилок.
  • Суму й термін, на який береться позика.
  • Спосіб, якому надається перевага при отриманні коштів у разі схвалення: банківська картка, грошовий переказ, перерахування на онлайн-гаманець або ж готівка в офісі компанії.

Після заповнення анкети треба зачекати. У цей час компанія перевіряє заявку, оператор може передзвонити та уточнити деякі питання. З високою ймовірністю компанія схвалить необхідну суму, навіть для клієнтів з поганою кредитною історією.

Слід звернути увагу, що при першому зверненні треба відвідати відділення фінансової установи для підписання договору на позику. Потрібно лише прийти в будь-яке найближче відділення, мати при собі паспорт та ідентифікаційний номер - цей процес триває менше 20 хвилин. Після ознайомлення та підписання договору Ви отримаєте готівку у відділенні. Також позика може бути переведена на банківську картку.

При повторному звернені - гроші, скоріш за все, одразу перейдуть на карту.

Більшість українців вже багато років користуються послугами мікрофінансових організацій та миттєво отримують необхідну суму в борг за вигідними умовами.

 

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22 09 2020 10:44
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