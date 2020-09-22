Безпечна та швидка позика на карту: як і де взяти?
У наш час є багато можливостей для розв’язання фінансових проблем. Хтось бере в борг у друзів, інші звертаються до банку. Але в останні роки з’явилась можливість не турбувати друзів і не збирати купу документів, не гаяти свій час у чергах, щоб отримати бажані гроші в банку. Швидкий займ https://sgroshi.com.ua/byistryiy-kredit/ - це зручне рішення непередбачених витрат без застави та поручителя. Його надають мікрофінансові компанії. При першому зверненні можна отримати позику готівкою у відділенні. При повторному зверненні клієнти компанії мають можливість оформити кредит онлайн. Гроші будуть переведені на банківську картку.
Переваги швидкого кредитування
Найбільш зручний спосіб вирішити фінансові проблеми - взяти позику в макрофінансовій організації. Як правило, отримати позику можна цілодобово у будь-який день тижня, навіть у святкові та вихідні. Для цього треба лише заповнити анкету на офіційному сайті або безпосередньо в офісах чи точках обслуговування. З моменту заповнення анкети до схвалення рішення й отримання коштів пройде не більше 20 хвилин. Для оформлення позики необхідно лише мати при собі паспорт та ідентифікаційний номер.
Фото: з вільних джерел
Вимоги до позичальників:
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Громадянство України.
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Вік від 18 до 60 років.
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Наявність активного номера телефону.
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Банківська карта або рахунок, відкритий в українському банку.
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Позичальник повинен мати постійний дохід, допускається також неофіційний.
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Попередня кредитна історія не має значення.
Куди звертатися
Рекомендуємо обрати найбільш надійну фінансову організацію, яка займається видачею швидких позик. Завдяки інтернету та спеціальним сервісам можна ознайомитись з компаніями, які мають відділення в обраному місті чи районі. Ви можете порівняти умови, які пропонують різні компанії, та обрати найвигіднішу позику за наступними параметрами:
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сума кредиту;
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термін і процентна ставка;
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тривалість і вартість обслуговування;
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можливість дострокового погашення;
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умови продовження терміну кредитування.
За допомогою онлайн-калькулятора можна вирахувати суму кредиту та процент. Також Ви можете зателефонувати до обраної мікрофінансової організації та отримати консультацію від працівників контакт-центру.
Перевагу найкраще віддати організаціям, які працюють вже тривалий час, мають багато відділень у Вашому місті та по всій країні, гарантують збереження й нерозповсюдження особистих даних клієнтів.
Як отримати гроші
На сайті або у відділенні (кому як зручно) обраної фінансової установи треба заповнити анкету, в якій вказують:
- Достовірні особисті дані претендента на отримання кредиту. Вказана інформація повинна бути правдивою й вводитися без помилок.
- Суму й термін, на який береться позика.
- Спосіб, якому надається перевага при отриманні коштів у разі схвалення: банківська картка, грошовий переказ, перерахування на онлайн-гаманець або ж готівка в офісі компанії.
Після заповнення анкети треба зачекати. У цей час компанія перевіряє заявку, оператор може передзвонити та уточнити деякі питання. З високою ймовірністю компанія схвалить необхідну суму, навіть для клієнтів з поганою кредитною історією.
Слід звернути увагу, що при першому зверненні треба відвідати відділення фінансової установи для підписання договору на позику. Потрібно лише прийти в будь-яке найближче відділення, мати при собі паспорт та ідентифікаційний номер - цей процес триває менше 20 хвилин. Після ознайомлення та підписання договору Ви отримаєте готівку у відділенні. Також позика може бути переведена на банківську картку.
При повторному звернені - гроші, скоріш за все, одразу перейдуть на карту.
Більшість українців вже багато років користуються послугами мікрофінансових організацій та миттєво отримують необхідну суму в борг за вигідними умовами.
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