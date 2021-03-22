Безпека бізнесу при роботі на зовнішніх ринках

Незнайомий ринковий простір, інакший менталітет споживачів та геть інше законодавство, мовний бар’єр, нові партнери - все це створює складності для українця, який виходить на закордонний ринок із своїми послугами.

Ще у 2016 році експерти наголошували на тому, що все більше громадян України започатковують свої бізнеси у країнах із сприятливим інвестиційним кліматом, та називали серед таких Німеччину, Кіпр, Східну Європу, Балтію та навіть Китай. Серед переваг підкреслювали прозорість оподаткування та наявність кваліфікованих кадрів, а також більшу рентабельність, ніж на Батьківщині.

А вже у 2019 заговорили й про чималі складності в роботі на українських ринках, особливо із кредитуванням та нестабільним політичним кліматом.

Але, в будь-якому випадку, успіх бізнес-проекту залежить від попередньої підготовчої роботи, адже це дозволяє уникнути значної кількості помилок та складностей, які, в результаті, можуть призвести до значних фінансових, часових, репутаційних втрат. Наприклад, без аналізу закордонного ринку, без перевірки благонадійності закордонних партнерів, їхньої ділової репутації, платоспроможності, SWOT-дослідження конкурентів недоцільно навіть починати. Варто знати й про ризики заздалегідь - наприклад, в Китаї не можна відкрити бізнес, якщо власником контрольного пакету акцій є не громадянин Китаю. А в Європі не вдасться "оптимізувати" податки, як звикли робити наші співвітчизники.

Всі ці особливості можуть призвести до банкрутства підприємства, і це нерідко трапляється з нерезидентами.

Бізнесмен, який планує виходити на закордонний ринок, стикається із відсутністю повного обсягу інформації про особливості експорту українських товарів в іноземні країни, особливості місцевих ринків, потенційних споживачів, зарубіжних конкурентів та інших експортерів, складністю перевірки реальних можливостей контрагента та його ділової репутації, необхідністю ретельного аудиту компаній партнерів.

Зазвичай українець, що навіть побудував успішний бізнес на місцевому ринку та планує його розвинути за кордоном, не може розраховувати на власну службу фінансової безпеки, адже вона не має достатньої кваліфікації - знання іноземного законодавства, перевірених контактів в країні, де планується відкривати бізнес, неформальних джерел та інсайдерів. Навіть маркетингове дослідження закордонного ринку потребує специфічних навичок та знань.

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