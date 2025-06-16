Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у тижневому огляді війни розглядає 3 проблемні питання: відустність дій Трампа відносно росії, наступ росіян на Сумщині та залежність політики Трампа від побажань путіна. О’Брайен формулює "золоте правило": якщо путін чогось хоче, цього хоче і Трамп.

Це був відносно спокійний тиждень з точки зору зміни поля бою в Україні. Просування росії, яке завжди було поступовим, сповільнилося порівняно з попереднім тижнем. Тим не менш, самі українці ведуть інтенсивну внутрішню дискусію про те, що відбувається/відбулося на Сумщині, тож я вирішив трохи обговорити цю тему.

Минулого тижня закінчився двотижневий термін, відведений Трампом, який, на диво, не призвів до нових санкцій (або навіть обговорення нових санкцій) проти росії. Насправді, цей тиждень зміцнив золоте правило, про яке Європа і всі інші повинні пам'ятати. Якщо путін чогось хоче, зрештою, цього хоче і Трамп.

Замість санкцій – обіймашки

Отже, два тижні, які, за словами Трампа, були потрібні йому для того, щоб вирішити, чи вводити супер-суворі санкції проти росії, минули і ніхто не промовив жодного слова. Ця сага почалася 25 травня з цього твіту. Я тоді добряче посміявся і написав статтю, в якій назвав Трампа "головним маніпулятором".

Це була класична чеснота Трампа - сигналізація про Україну та росію. Час від часу він відчуває потребу заспокоїти проукраїнську групу в Республіканській партії (яку він, треба зазначити, "грає" з великою політичною майстерністю) і змусити їх думати, що він дійсно роздратований путіним. Пам'ятаєте, Трамп вимагав, щоб путін погодився на припинення вогню і розробив мирну угоду.

Так от, 25 травня Трамп досяг одного з тих моментів, коли його звичайні пропутінські заяви вже не спрацьовували, оскільки росіяни щодня обстрілювали українські міста і спричиняли жертви серед мирного населення. Тому Трамп зробив мінімум – цю безглузду публічну заяву, щоб показати, що він дуже роздратований путіним за те, що той продовжує сміятися просто в обличчя Трампу.

Проте преса, що досить дивно, зробила з цього твіту величезну гру і поводилася так, ніби ці безглузді погрози були реальними. Вони сприйняли заяви Трампа як правдиву ознаку, що він розлютився на путіна і справді погрожує росіянам санкціями.

Ось, наприклад, що писала Washington Post:

Ось матеріал CNN:

Втім, росіяни знали, що це був жарт, і навіть висміяли Трампа за те, що він вдавав, ніби розсердився на них. В одній з найбільш принизливих заяв, які вони коли-небудь робили на адресу президента США (росіяни знають, що Трамп у них в задній кишені, і тому регулярно погрожують або ображають його), вони поглузували з нього.

Це поставило Трампа в дещо незручне становище. Ймовірно, він не хотів виглядати настільки розлюченим на путіна, щоб йому довелося щось робити, а образи з боку росіян не поліпшили справу. Крім того, йому все ще доводиться мати справу з такими псевдодрузями України, як Ліндсі Грем, які постійно говорять про санкції проти росії, але, як не дивно, нічого не роблять.

Тож Трамп тягнув час, знаючи, що Республіканська партія, ймовірно, ніколи не виступить проти нього, і чекаючи, поки вони, як і завжди, перейдуть до наступного питання. Отже, 28 травня Трамп заявив, що йому потрібно два тижні, щоб вирішити, чи запроваджувати додаткові санкції проти путіна, стверджуючи, що переговори наближаються до прориву, і він не хоче зірвати можливу угоду.

Ось цитата з його прес-конференції, на якій він зробив свій двотижневий гамбіт:

"Ми з'ясуємо, чи він нам допомагає, і якщо так, то ми відреагуємо трохи інакше, але це займе близько півтора-двох тижнів, – сказав президент США, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі. – Здається, вони хочуть щось зробити, але поки документ не буде підписаний, я не можу вам сказати. Ніхто не може".

Двотижневий термін минув минулого тижня, у вівторок, 10 червня, а жодних зрушень щодо мирної угоди не відбулося. Було очевидно, що путін "тисне" на США, але Трамп і його прихильники не згадували про нові санкції. Дійсно, цього тижня стало зрозуміло, наскільки сильно уряд США перебуває в російському полоні, і це далеко не дискусія про те, що путін має бути жорсткішим, а навпаки. Більш ніж трохи пригнічує, що через два дні після того, як Трамп повинен був прийняти рішення про нові санкції, держдеп США офіційно привітав росіян з їхнім національним святом. А щоб показати, наскільки порожніми були погрози, США також виступили проти європейського кроку щодо зниження верхньої межі ціни на нафту, яку вони платитимуть росії, що позбавило б путіна додаткового доходу. І знову Трамп намагається допомогти путіну.

Сам Трамп повернувся до обговорення того, наскільки він близький з путіним і як вони разом працюють над вирішенням світових проблем. Він навіть похвалився вчора, що отримав дзвінок від путіна з нагоди дня народження і згадав, що вони навіть не змогли багато говорити про війну в Україні.

Ось вам і черговий цикл абсолютно безглуздих погроз Трампа. Преса робить саме те, що він хоче: підсилює їх, щоб заспокоїти проукраїнських республіканців, а потім знову з'являється свято любові Трампа і путіна, і, як не дивно, стає очевидним, що Трампа анітрохи не турбує те, що робить путін, атакуючи українських цивільних, натомість американський уряд тепер налаштований захищати росію.

Питання лише в тому, чи поведеться преса на це наступного разу.

російський наступ на Сумщину

Цього тижня в Україні відбулася досить інтенсивна внутрішня дискусія про те, що відбувається на крайньому північному сході Сумської області. росіяни почали просуватися туди на початку травня. Відтоді вони досягли певних успіхів. Ось карта на сьогодні: російські війська просунулися на відстань до 10 кілометрів.

Зараз вони знаходяться приблизно за 24 км від самих Сум, які вони можуть дедалі частіше обстрілювати з артилерії. Українські репортажі варто читати не лише для того, щоб дізнатися, що може відбуватися, але й щоб зрозуміти, як українські ЗМІ висвітлюють власну війну.

росіяни тут, безумовно, тиснуть на нас. У статті Kyiv Independent командир української роти розповів про російську тактику. У розмові з Kyiv Independent Володимир Мартиняк, командир роти 22-го батальйону спеціального призначення 1-ї президентської бригади, сказав, що головною перевагою росіян на Сумщині залишається їхня здатність посилати хвилю за хвилею піхоту на українську оборону. "Вони організовуються в ультрамінімальні групи, всього по кілька людей, з мінімальним оснащенням, – пояснив він, – квадроцикли, інші моторизовані транспортні засоби, мотоцикли, щоб швидко пересуватися пересіченою місцевістю".

Зеленський, безумовно, усвідомлює, що цей російський наступ – це те, на що він повинен реагувати. У своєму вечірньому зверненні 12 травня він спробував розвіяти занепокоєння щодо ситуації. Варто зазначити, що Суми зараз є спільним першим пріоритетом разом з Покровськом.

Сьогодні Головнокомандувач Сирський виступив з доповіддю: лінія фронту, першою чергою Покровський напрямок, Курська операція, прикордонні райони Сумської області. Наші підрозділи на Сумщині поступово відтісняють окупанта. Дякую вам! Я дякую кожному нашому солдату, сержанту, офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу.

Зеленський в суботу ввечері використав практично ідентичні формулювання, вкотре заявивши, що українці відтісняють росіян у цьому районі (хоча Deep State цього не підтвердила).

Це, безумовно, ситуація, за якою варто спостерігати, і важливим є те, що Україна приділяє їй все більше уваги. Здається, що вона втягнута в низку перехресних дебатів. Багато хто (як свідчать українські репортажі) незадоволений командуванням генерала Сирського і вважає, що те, як він впорався з усією Сумською справою, свідчить про його реальні недоліки як військового командира. Коротко кажучи, його мікроменеджмент і тенденції призвели до набагато більших українських втрат, ніж це мало б бути.

Золоте правило

Як було сказано, існує так зване "золоте правило", яке необхідно розуміти в цілому про політику США. Воно полягає в тому, що Трамп хоче того ж, що і путін, попри всі його спроби фальсифікацій з цього питання. Ми щойно бачили один з найкращих прикладів і його варто висвітлити, щоб європейці зрозуміли, що Трамп не є якоюсь рівноправною силою.

Він був настільки ж різким щодо Ірану-Ізраїлю, як і щодо України. Я не буду детально розглядати цю сагу, але варто зазначити, що Трамп насправді хотів укласти угоду з Іраном, дуже схожу на ту, що була укладена президентом Обамою (і яку Трамп різко критикував, а потім відмовився від неї).

Уряд Нетаньягу мав зовсім інші ідеї, і цього тижня, після закінчення 60-денного періоду охолодження, вирішив вдатися до масованої повітряної кампанії проти Ірану, щоб спробувати, принаймні, завдати серйозної шкоди іранській ядерній програмі і вбити багатьох іранських вищих військових командирів. Я написав статтю про кампанію з точки зору ВПС і що насправді може зробити Іран у відповідь.

Реакція Трампа була типовою, в певному сенсі макабричною. Коли почали надходити повідомлення про ізраїльські удари і їхні перші успіхи (зверніть увагу – ця кампанія має пройти довгий шлях, і намагатися оцінювати її зараз нерозумно), Трамп, здавалося, застрибнув на ізраїльський віз і заявив, що він підтримує ізраїльську кампанію і що вбиті іранці на це заслужили.

Правда полягала в тому, що Трамп був поінформований про напади ізраїльтян в останню можливу хвилину і навмисно тримав США осторонь. Проте йому довелося спробувати діяти жорстко.

А потім втрутилася реальність. Після свята любові з путіним на день народження Трамп опублікував твіт, наведений вище, який був закликом припинити бойові дії. А кілька годин тому, в той час як ізраїльська повітряна кампанія не припиняється – Трамп опублікував ще один твіт, в якому чітко відмежував США від неї.

Люди, які сприймають це як погрозу на адресу Ірану, розуміють все навпаки. Насправді це обіцянка іранцям не нападати на них, якщо вони не нападатимуть на американські об'єкти.

путін явно хоче, щоб це питання було вирішене. Іран був великим союзником росії, надаючи критично важливий військовий потенціал (оригінальні розробки шахедів) і сильну дипломатичну підтримку. Останнє, чого хоче путін, – це новий уряд у Тегерані, який може бути менш поступливим.

Таким чином, Трамп дає зрозуміти, що він не є частиною кампанії і хоче укласти угоду.

Це золоте правило – чого хоче путін, того хоче і Трамп.

Будь ласка, зрозумійте це, європейці.

Джерело