Чому подарунковий сертифікат на майстер-клас - найкращий подарунок
Питання "Що подарувати?" завжди постає неочікувано та змушує замислитись. З одного боку, хочеться бути оригінальним. З іншого - не хочеться бути ексцентричним у виборі подарунку. А як вгадати чи сподобається людині подарунок? Чи пасуватиме він до інтер'єру? Всі ці питання розв'язує подарунковий сертифікат на творчий майстер-клас від Арт-студії Ліхтарик.
Переваги подарункового сертифікату від Арт-студії Ліхтарик:
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Студія пропонує широкий вибір майстер-класів з живопису та гончарства.
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Всі майстер-класи розраховані на початківців. Отже, якщо людина ніколи раніше не займалася творчістю, то це прекрасний шанс спробувати.
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Олійний живопис, акварель, пастель, кавовий живопис, fluid art, живопис на воді ебру, скетчі, графіка, гончарство - ось короткий перелік того, що можна обрати на подарунок.
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Сертифікат діє шість місяців, а студія працює щодня. Отже, підібрати зручний час відвідування майстер-класу завжди видається можливим.
Як обрати подарунковий сертифікат?
Ви можете ознайомитись з переліком майстер-класів від арт-студії Ліхтарик та подарувати сертифікат на конкретний вид творчості. Цей варіант підходить, якщо Ви знаєте уподобання людини.
Сертифікат можна подарувати на певну суму та лишити право вибору майстер-класу людині, якій даруєте подарунок. Якщо Ви не впевнені, що саме сподобається людині найбільше - тоді, це саме Ваш варіант.
Подарунковий сертифікат може бути індивідуальним - для однієї людини, а також для сім’ї або пари. Крім того, в залежності від ваших уподобань, ви можете обрати сертифікат на індивідуальний майстер-клас або груповий.
Родзинкою подарункового сертифікату на творчий майстер-клас від арт-студії Ліхтарик є те, що окрім сюрпризу, приємного часу на майстер-класі, нового творчого досвіду, людині на пам'ять залишається власноруч написана картина або зроблений посуд.
Сертифікат можна придбати в електронному вигляді, або завітати до нашої студії. Ми роздрукуємо його для Вас на якісному фото папері та з душею запакуємо, щоб ви могли зробити справді незабутній подарунок.
Цінуйте емоції та приємний новий досвід! Даруйте подарунки з задоволенням та приходьте за натхненням в арт-студію Ліхтарик у Києві, адже тут працює команда найкращих художників та гончарів, які щодня створюють творчу атмосферу для Вас!
Дізнатися більше та замовити подарункові сертифікати ви можете на сайті студії: https://lihtaryk.com.ua/.
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