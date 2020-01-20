Чому подарунковий сертифікат на майстер-клас - найкращий подарунок

Сертифікат можна придбати в електронному вигляді, або завітати до нашої студії

Родзинкою подарункового сертифікату на творчий майстер-клас від арт-студії Ліхтарик є те, що окрім сюрпризу, приємного часу на майстер-класі, нового творчого досвіду, людині на пам'ять залишається власноруч написана картина або зроблений посуд.

Питання "Що подарувати?" завжди постає неочікувано та змушує замислитись. З одного боку, хочеться бути оригінальним. З іншого - не хочеться бути ексцентричним у виборі подарунку. А як вгадати чи сподобається людині подарунок? Чи пасуватиме він до інтер'єру? Всі ці питання розв'язує подарунковий сертифікат на творчий майстер-клас від Арт-студії Ліхтарик.

Переваги подарункового сертифікату від Арт-студії Ліхтарик:

Студія пропонує широкий вибір майстер-класів з живопису та гончарства.

Всі майстер-класи розраховані на початківців. Отже, якщо людина ніколи раніше не займалася творчістю, то це прекрасний шанс спробувати.

Олійний живопис, акварель, пастель, кавовий живопис, fluid art, живопис на воді ебру, скетчі, графіка, гончарство - ось короткий перелік того, що можна обрати на подарунок.

Сертифікат діє шість місяців, а студія працює щодня. Отже, підібрати зручний час відвідування майстер-класу завжди видається можливим.

Як обрати подарунковий сертифікат?

Ви можете ознайомитись з переліком майстер-класів від арт-студії Ліхтарик та подарувати сертифікат на конкретний вид творчості. Цей варіант підходить, якщо Ви знаєте уподобання людини.

Сертифікат можна подарувати на певну суму та лишити право вибору майстер-класу людині, якій даруєте подарунок. Якщо Ви не впевнені, що саме сподобається людині найбільше - тоді, це саме Ваш варіант.

Подарунковий сертифікат може бути індивідуальним - для однієї людини, а також для сім’ї або пари. Крім того, в залежності від ваших уподобань, ви можете обрати сертифікат на індивідуальний майстер-клас або груповий.

Родзинкою подарункового сертифікату на творчий майстер-клас від арт-студії Ліхтарик є те, що окрім сюрпризу, приємного часу на майстер-класі, нового творчого досвіду, людині на пам'ять залишається власноруч написана картина або зроблений посуд.

Сертифікат можна придбати в електронному вигляді, або завітати до нашої студії. Ми роздрукуємо його для Вас на якісному фото папері та з душею запакуємо, щоб ви могли зробити справді незабутній подарунок.

Цінуйте емоції та приємний новий досвід! Даруйте подарунки з задоволенням та приходьте за натхненням в арт-студію Ліхтарик у Києві, адже тут працює команда найкращих художників та гончарів, які щодня створюють творчу атмосферу для Вас!

Дізнатися більше та замовити подарункові сертифікати ви можете на сайті студії: https://lihtaryk.com.ua/.