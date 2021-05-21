Чому варто інвестувати в новий комплекс апартаментів BOSTON Creative House

BOSTON Creative House - новий мультифункціональний комплекс на мапі Києва. Об’єкт характеризується ефектною архітектурою, ретельно продуманою внутрішньою інфраструктурою та інноваційними технологіями.

Найголовніше про BOSTON Creative House

Підкреслимо основні переваги житлового комплексу БОСТОН:

Надійна інвестиція. Проєкт реалізує компанія SAGA Development. Законність будівництва підтверджено дозвільною документацією (є у відкритому доступі). За процесом будівництва інвестори можуть спостерігати в реальному часі через вебкамери, які встановлено на об’єкті.

Приваблива локація. Комплекс будується поруч зі станцією метро "Почайна", на проспекті Степана Бандери. Поблизу розташовані Йорданське, Вербне і Кирилівське озера. Дорога до них займає близько десяти хвилин пішки. За десять хвилин можна доїхати до Оболонської набережної, за п’ятнадцять хвилин - до ділового центру Києва. На відстані витягнутої руки - парк "Почайна", де буде облаштовано прогулянкові маршрути, зони для пікніків та занять спортом.

Комплексна система безпеки. У суспільних місцях заплановано встановлення камер відеоспостереження, до яких можна під’єднуватися з ґаджетів та спостерігати за тим, що відбувається на території. Розв’язанням побутових питань резидентів займатиметься управляюча компанія ATMOSFERA. Через застосунок SFERA можна буде оплачувати комунальні рахунки, замовляти клінінг, дистанційно відкривати вхідні двері гостям тощо. Внутрішній двір вільний від руху автомобілів.

Концептуальна інфраструктура. На території відкриються такі об’єкти, як дитячий садок, креативні студії, коворкінг, кав’ярні, ресторани, магазини, салон краси. Заплановано офісні приміщення. Для автомобілів буде облаштовано підземний паркінг на 252 місця.

Особливості нерухомості в BOSTON Creative House

У комплексі є ідеальна нерухомість як для одного резидента, так і для великих сімей:

1-кімнатні апартаменти - 37,06-43,61 кв. м;

2-кімнатні апартаменти - 48,91-55,57 кв. м;

3-кімнатні апартаменти - 67,7-101,18 кв. м.

Просторі кухні-вітальні й спальні, ергономічні ванні кімнати, високі стелі, великі вікна, що забезпечують якісну інсоляцію - плюси нерухомості. Відзначимо, що доки комплекс активно будується, є можливість замовити перепланування житлового простору.

На офіційному сайті BOSTON Creative House можна ознайомитися з базовими плануваннями та почитати актуальні новини. Якщо у вас виникли запитання стосовно купівлі нерухомості, звертайтеся до відділу продажу.