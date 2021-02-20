Добриво ДоброДІЙ - запорука відмінного результату!

Продукція ТМ "ДоброДІЙ", відома уже не перший рік, як високоефективна та надійна. Адже, успішно виконує безліч корисних функцій. Це і зміцнення кореневої системи рослини, й стимулювання імунітету рослин, і підтримка в несприятливих умовах (посуха, заморозок), й захист від шкідників та патогенів, та багато іншого. Тому в сукупності, усе це працює для досягнення однієї кінцевої мети – отримання хорошого, рясного врожаю рослин.

Варто зауважити, що такий продукт, як органо-мінеральне добриво ДоброДІЙ включає у себе цілий комплекс поживних елементів: калій, магній, сірку, мідь, цинк, марганець, залізо, бор, кобальт та молібден. Окрім цього, його складова характеристика доповнена гуміновими та фульвокислотами (біологічно активними сполуками та речовинами).

Перші, можна іншими словами визначити, як природні стимулятори росту рослин, які значно посилюють метаболізм і споживання поживних речовин, й в подальшому впливають на загальний ріст рослини. Також, саме гумінові кислоти виконують таку важливу функцію для підвищення врожайності, як хелатування катіонів. Не менш важливими є і фульвові кислоти. Вони позитивно впливають на метаболізм рослини, зміцнення кореневої системи, всмоктування корисних речовин та підвищення ЄКО ґрунту. Одна молекула фульвокислоти може переносити (транспортувати) близько декількох десятків мінералів до клітин рослини. Завдяки чому, покращується ферментативна діяльність рослини, й остання, здатна в повній мірі споживати та насичуватись корисними речовинами.

Цікаво, що саме таке органічне добриво, як ОМД "ДоброДІЙ", що поєднує в своєму складі фульвові та гумінові кислоти є одним з найефективніших препаратів для рослин. Й саме таке вдале поєднання, і стало міцним фундаментом дієвості даного продукту від торгової марки "ДоброДІЙ".

Адже, забезпечує такий потрібний активізуючий (комплексний) вплив на рослину протягом усього вегетаційного періоду.

Ще такими суттєвими перевагами органічних добрив є те, що вони:

абсолютно безпечні для людини, тварин та комах, не чинять жодної токсичної дії на них та не мають ефекту привикання;

покращують структуру ґрунту та впливають на його родючість;

відновлюють водний, повітряний режим, активізують життєдіяльність корисних мікроорганізмів;

зміцнюють імунну систему рослин та допомагають отримати більш якісну (повноцінну) врожайність...

Також, слід сказати, що органо-мінеральний комплекс "ДоброДІЙ" – це універсальне добриво, яке успішно працює на всіх без винятку сільськогосподарських культурах. Воно активно застосовується, і як для обробки насіння, так і для позакореневого підживлення рослин.

Не менш корисними, ефективними та потрібними для рослини є й інші препарати компанії "Майбутнє Будуємо Разом". Серед яких: продукти захисної лінійки "ДоброДІЙ-Комфорт", органо-мінеральні добрива з підвищеним вмістом калію та молібдену, мікродобрива. Кожен із цих препаратів виконує свою функцію в той чи інший період розвитку рослини.