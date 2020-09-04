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ТЕХНОЛОГІЇ СТАТТІ

Дослідники озвучили коронавірус

Музика коронавірусу виявилася напрочуд заспокійливою
Озвучивши вірус, вчені зможуть більше дізнатися про його структуру.
Дослідники озвучили коронавірус Фото: Delo.ua

Вчені з Массачусетського технологічного інституту змогли озвучити новий коронавірус SARS-CoV-2.  Як повідомляє  ZN.UA  з посиланням на ABC News, "музика" вірусу допоможе дослідникам краще зрозуміти його структуру.

Музика коронавірусу виявилася напрочуд заспокійливою.

Однією з відмінних рис SARS-CoV-2 та інших коронавірусів є невеликі відростки, які називаються короною. Ці відростки складаються з ланцюжків білків, які перехрещуються один з одним. Вчені присвоїли кожному такому білку і структурній формі свій музичний еквівалент. У результаті за допомогою штучного інтелекту дослідники отримали музику, яка дивним чином заспокоює.

Піки вірусу являють собою складну комбінацію: вони включають в себе три ланцюги білків, складених у єдину структуру. Гучність і тривалість нот в мелодії відображають розташування амінокислот, з яких складаються білки, а пересічні мелодії - переплетення ланцюжків.

"Ці структури занадто малі, щоб їх можна було побачити, але їх можна почути", - заявив один з учених Маркус Бюлер. За його словами, музика вірусу допоможе дослідникам краще зрозуміти ці білки і дасть їм можливість керувати ними. "Навіть маленька мутація може обмежити або посилити патогенну силу SARS-CoV-2", - додав Бюлер.

Послухати музику коронавірусу можна тут:

https://soundcloud.com/user-275864738/viral-counterpoint-of-the-coronavirus-spike-protein-2019-ncov

 

 
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09 04 2020 14:43
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