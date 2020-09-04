Дослідники озвучили коронавірус
Вчені з Массачусетського технологічного інституту змогли озвучити новий коронавірус SARS-CoV-2. Як повідомляє ZN.UA з посиланням на ABC News, "музика" вірусу допоможе дослідникам краще зрозуміти його структуру.
Музика коронавірусу виявилася напрочуд заспокійливою.
Однією з відмінних рис SARS-CoV-2 та інших коронавірусів є невеликі відростки, які називаються короною. Ці відростки складаються з ланцюжків білків, які перехрещуються один з одним. Вчені присвоїли кожному такому білку і структурній формі свій музичний еквівалент. У результаті за допомогою штучного інтелекту дослідники отримали музику, яка дивним чином заспокоює.
Піки вірусу являють собою складну комбінацію: вони включають в себе три ланцюги білків, складених у єдину структуру. Гучність і тривалість нот в мелодії відображають розташування амінокислот, з яких складаються білки, а пересічні мелодії - переплетення ланцюжків.
"Ці структури занадто малі, щоб їх можна було побачити, але їх можна почути", - заявив один з учених Маркус Бюлер. За його словами, музика вірусу допоможе дослідникам краще зрозуміти ці білки і дасть їм можливість керувати ними. "Навіть маленька мутація може обмежити або посилити патогенну силу SARS-CoV-2", - додав Бюлер.
Послухати музику коронавірусу можна тут:
https://soundcloud.com/user-275864738/viral-counterpoint-of-the-coronavirus-spike-protein-2019-ncov
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