Фінансовий агрегатор Skywards - ваш помічник в отриманні онлайн-кредиту

Отримати мікропозику сьогодні можна і без довідки про доходи

Мікрофінансові організації схвалюють видачу позик і працюючим неофіційно, і студентам, і пенсіонерам. І навіть тим, хто, опинившись у складній життєвій та фінансової ситуації, потрапив в "чорний список" боржників. Але навіть це не "вирок".

При бажанні завжди можна знайти МФО, яка піде назустріч клієнту і видасть невеликий кредит онлайн без відмови. Щоб оформити договір позики, потрібен тільки:

паспорт;

ІПН;

банківська картка;

контактні номери телефонів.

Найголовніше - це мати під рукою список легальних мікрофінансових організацій, з якими можна співпрацювати. І такий перелік можна знайти на сайті фінансового агрегатора Skywards.

Можливість отримання безпроцентної позики

Отримати безвідсотковий кредит - це реально. Безліч (практично всі!) мікрофінансових організацій надає позичальникам таку можливість. Як правило, це прерогатива нових клієнтів компанії. Але хто ж заважає добросовісному клієнтові однієї або декількох МФО подати заявку на отримання позики і в інші організації?

Алгоритм дуже простий: якщо клієнт акуратно виконує свої зобов'язання, вчасно повертає кредит, своєчасно оформляє пролонгацію і має хорошу кредитну історію, значить, він має право розраховувати на схвалення міні-позики ще від одного кредитора.

Більш того, багато МФО схвалюють видачу позики навіть тим новим клієнтам, у яких далеко не ідеальний кредитний рейтинг. Так, компанія не зможе видати в перший раз більшу суму, але новачок цілком може розраховувати нехай на невелику, але абсолютно реальну фінансову підтримку.

Так, в перший раз фінансова організація видає позичальникові короткостроковий кредит. Але в більшості випадків безпроцентний. І це дуже важливо. Компанія довіряє клієнтові, допомагає в складній для нього ситуації, тому в інтересах позичальника зарекомендувати себе з кращого боку. Щоб згодом мати можливість отримувати більші суми на тривалий термін під невеликий відсоток (програму лояльності ніхто не відміняв).

Вибрати найбільш підходящу пропозицію від кращих кредитних організацій України можна на сайті фінансового помічника Skywards. Потрібно просто зайти на сторінку сайту skywards.com.ua, ознайомитися з переліком варіантів і вибрати миттєве позбавлення від проблем. Кілька простих дій в режимі онлайн - і можна користуватися отриманим кредитом на свій розсуд!