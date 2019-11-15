Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

"Такий підхід призведе до того, що не тільки всі законні пункти розповсюдження лотерей, а й разом з ними також незаконні казино, букмекерські контори, установи з ігровими автоматами, незаконні інтернет-сайти, використовуючи різні схеми, отримають можливість безконтрольно проводити свою діяльність"

Галицький нагадав, що на сьогоднішній день існує багато незаконних закладів гральних автоматів, які раніше починали працювати як розповсюджувачі лотерей, а потім з різних причин перейшли в незаконний формат.

Парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує альтернативний законопроект по азартному ринку №2285-1, який відрізняється особливими заключними та перехідними положеннями. Вони можуть паралізувати діяльність лотерейного ринку в Україні, пише в статті для УНІАН адвокат, експерт лотерейного ринку Ігор Галицький.

Він, зокрема, звертає увагу на те, що згідно із законопроектом, для доказу статусу розповсюджувача квитків лотерей особі самостійно досить лише надати відповідні договори з операторами.

"Такий підхід призведе до того, що не тільки всі законні пункти розповсюдження лотерей, а й разом з ними також незаконні казино, букмекерські контори, установи з ігровими автоматами, незаконні інтернет-сайти, використовуючи різні схеми, отримають можливість безконтрольно проводити свою діяльність", - впевнений експерт.

Галицький нагадав, що на сьогоднішній день існує багато незаконних закладів гральних автоматів, які раніше починали працювати як розповсюджувачі лотерей, а потім з різних причин перейшли в незаконний формат. Більш того, нелегальні заклади гральних автоматів поки прикриваються підробленими договорами з лотерейними операторами. Вони отримають старі договори, фальсифікують їх, зроблять нібито актуальними і будуть стверджувати, що у них є право на діяльність.

"Навіть зараз, поки ще діє закон про лотереї 2013 року, договори доручення масово фальсифікуються недобросовісними розповсюджувачами. Якщо вступить в силу закон, який перетворить ці договори в єдину підставу легальної діяльності, тоді вже фальсифікатори будуть старатися на славу", - прогнозує адвокат.

Насправді, тільки оператор лотерей володіє інформацією про законність роботи того чи іншого пункту розповсюджувача, тільки оператор затверджує ті правила проведення лотерей, на підставі яких здійснюється їх випуск і поширення, і тільки оператор на свій розсуд може делегувати право на поширення лотерей.

В іншому випадку, якщо кожен розповсюджувач, незалежно від того, чи є він таким насправді, чи він обманним шляхом привласнив собі це звання, буде займатися власною легалізацією, це спричинить хаос на гральному ринку, застерігає Галицький.

Альтернативний законопроект 2285-1, 05.11.2019р. поданий народним депутатом Марусяком А.Р.