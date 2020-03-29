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Гравець "Динамо" став волонтером та роздавав медичні маски

Талановитий гравець "киян" на вулицях роздавав перехожим захисні маски. При цьому робив це абсолютно безкоштовно.
Гравець "Динамо" став волонтером та роздавав медичні маски Фото: footboom.com

Нападник "Динамо" (U-19) Євген Рязанцев долучився до боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє   champion.com.ua з посиланням на footboom.com

Талановитий гравець на вулицях роздавав перехожим захисні маски. При цьому Рязанцев робив це абсолютно безкоштовно.

 
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29 03 2020 14:31
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