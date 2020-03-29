Гравець "Динамо" став волонтером та роздавав медичні маски

Талановитий гравець "киян" на вулицях роздавав перехожим захисні маски. При цьому робив це абсолютно безкоштовно.

Нападник "Динамо" (U-19) Євген Рязанцев долучився до боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє champion.com.ua з посиланням на footboom.com

Талановитий гравець на вулицях роздавав перехожим захисні маски. При цьому Рязанцев робив це абсолютно безкоштовно.