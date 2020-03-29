СПОРТ СТАТТІТалановитий гравець "киян" на вулицях роздавав перехожим захисні маски. При цьому робив це абсолютно безкоштовно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гравець "Динамо" став волонтером та роздавав медичні маски
Фото: footboom.com
Нападник "Динамо" (U-19) Євген Рязанцев долучився до боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє champion.com.ua з посиланням на footboom.com
Талановитий гравець на вулицях роздавав перехожим захисні маски. При цьому Рязанцев робив це абсолютно безкоштовно.
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