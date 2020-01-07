Хто такий Тайлер Дерден?

За своєю суттю Тайлер - нігіліст, анархо-примітивіст, нонконформіст. Герой заперечує споживацьку культуру та основи, на яких тримається сучасне західне суспільство.

Ким є персонаж

Тайлер Дерден - вигаданий персонаж роману Чака Паланіка "Бійцівський клуб", написаного в жанрі альтернативної літератури. Його професія - продавець мила, зробленого з людського жиру для досягнення кращого ефекту - Дерден краде його з ліпосакційної клініки. Раніше герой працював у кінотеатрі, де заради розваги вклеював порнографічні кадри у сімейні фільми, а також у ресторані: щоб повеселитися, навмисне псував вишукані страви на світських прийомах, вдаючись до побутового тероризму.

Тайлер Дерден проживає у занедбаному будинку, який мають знести: тут із кранів тече іржава вода, а під час непогоди доводиться вимикати електрику. Будинок містить багато старих книг та журналів. За своєю суттю Тайлер - нігіліст, анархо-примітивіст, нонконформіст. Герой заперечує споживацьку культуру та основи, на яких тримається сучасне західне суспільство.

Оскільки сюжет роману вибудовується не у хронологічному порядку, вперше персонажа можна побачити у першій главі "Бійцівського клубу". Він тримає у роті оповідача пістолет та стверджує: щоб стати безсмертним, потрібно померти. Фактично Дерден з’являється у салоні літака, де знайомиться з безіменним офісним працівником.

Філософія Тайлера Дердена

Цей герой "Бійцівського клубу", постаючи альтер его головного героя - безіменного оповідача, є уособленням бунтаря, неординарної особистості. Тайлер, з’являючись у втомленій уяві офісного працівника, який є зразком типового споживача та "білого комірця", перевертає його життя з ніг на голову. Оповідач відмовляється від ситого та забезпеченого життя, натомість організовуючи бійцівський клуб - складну організацію з чіткою ієрархією, мета якої - повалити чинну фінансову систему.

На перший погляд філософія Тайлера Дердена здається складною, однак всі його вислови сходяться на одному: сучасні люди - споживачі, одержимі зовнішньою атрибутикою успіху. Їх не цікавлять важливі та глобальні речі: війни, голод, насильство. Натомість вони переймаються телепрограмами, скандалами, життям знаменитостей, брендовими речами.

Значення персонажа у творі

Він очолює бійцівський клуб - організацію, де чоловіки збираються для проведення боїв один з одним. Її правила прості, адже про організацію мало дізнатися якомога більше людей. Одне з них - чоловіки б’ють один одного не заради перемоги над суперником, а щоб перебороти себе, власну пригніченість сучасними правилами цивілізованого світу.

Дерден у романі "Бійцівський клуб" знайомить читача з реальним світом. І першим кроком в курсі молодого бійця є випробування термічним опіком - прихильники книги назвали його "поцілунком Тайлера Дердена". Персонаж обпікає руку оповідача негашеним вапном, щоб той зрозумів: світ - це не копія рекламного ролика. У ньому відбуваються хороші та погані моменти, і це треба сприймати належним чином як невід’ємну частину буття.

Оповідач та Тайлер ставлять у центрі світу людину як головний сенс життя, заперечуючи втручання Бога до людей.