Дослідниця російської пропаганди Джулія Девіс у колонці для Daily Beast розповідає, що радості пропагандонів кремля немає меж. Їх втішає, що Трамп привів Америку до росії і тепер вони на одному боці. Фактично США залишили Європу один на один з росією, а Україна або буде ослаблена, або росія зможе зламати її спротив.

Топпропагандисти кремля не припиняли сміятися в телевізійних студіях протягом ночі. Щедрість безпрецедентної мирної пропозиції президента Трампа щодо України приголомшила і захопила головних кремлівських пропагандонів. Замість передбачуваного "мистецтва домовлятися", вони святкують "мистецтво красти" путіна.

У середу державна телепрограма "60 хвилин" транслювала ролики президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо на повторі. російські телеканали в захваті від їхніх слів, які мають величезне пропагандистське значення для кремля. Письменник Сєргєй Строкань здивувався: "Хто б міг таке уявити?" Ведуча Ольга Скабєєва відповіла: "Ніхто і ніколи, навіть зараз не можуть повірити, якщо ви говорите про Дональда Трампа. Це шокує, це дійсно так. Абсолютно неймовірно!"

Строкань додав: "Ніхто не міг уявити, що ми доживемо до того дня, коли правильна відповідь про те, кому належить Крим, пролунає з вуст президента Сполучених Штатів, і він не тільки дасть її, але й навчить президента України, якою є ця правильна відповідь". Поки він говорив, Скабєєва нестримно реготала. Строкань стверджував: "23 квітня 2025 року можна сміливо вписувати в підручники з новітньої історії як особливу дату. Вона змінила багато речей".

Він пояснив, що завдяки нинішній адміністрації США Захід більше не існує як потужна сила, а трансатлантична єдність фактично закінчилася. Строкань зазначив: "Дуже скоро ми станемо свідками зближення між москвою і Вашингтоном".

Військовий експерт Ігорь Коротчєнко прогнозує: "США можуть вивести весь свій військовий контингент з Європи й вивезти американську тактичну ядерну зброю з європейських баз НАТО. Ми побачимо абсолютно нову політичну реальність, коли Європа залишиться один на один з росією". Він зазначив: "Вперше ми опинилися по один бік барикад зі Сполученими Штатами Америки".

Член російської ради з міжнародних справ Алєксєй Наумов пояснив: "Це остаточна пропозиція Трампа. Або ви її приймаєте, або США забираються звідси. Примітно, що для нашої улюбленої дорогої росії немає ніяких проблем. Будь-який результат буде не поганим, а хорошим. Або Україна залишиться без підтримки свого наймогутнішого спонсора, або ми домовимося". Він також пояснив, що хоча росія може багато чого досягти силою, вона ніколи не зможе домогтися юридичного визнання Криму частиною росії з боку Сполучених Штатів.

Наумов додав: "Якщо американці визнають це, туди прийдуть американські компанії, а також компанії з усього світу. Через деякий час туди прийдуть і компанії з Європейського Союзу. Буде відверто принизливо, що Зеленський не визнає Крим частиною росії, а американці визнають". Він зазначив: у цій угоді "немає поганих умов для росії. Або ми отримаємо ослаблену Україну й зможемо закінчити розпочате силою, або ми отримаємо угоду, яка створить архітектуру безпеки в Європі, про яку говорив наш президент". Наумов вважає, що зараз у росії є можливість побудувати новий світовий порядок разом з американцями.

Директор Інституту стратегічних досліджень і прогнозів Дмітрій Єгорчєнков сказав: "Саме в цей момент Трамп ставить велику жирну крапку в українському проєкті, в рамках його існування протягом останніх тридцяти років".

Під час свого державного телевізійного шоу "Вечір з Владіміром Соловйовим" в середу, ведучий Соловйов ледве стримував себе. Хвилювання з приводу мирної пропозиції, яка є виключно вигідною для росії, змусило його пустувати й посміхатися. Радість від того, що США, віковічний ворог, покірно підкоряється, була безсумнівною.

Соловйов висміював торговельну війну Трампа з Китаєм, описував його відчайдушне очікування біля телефону в надії, що Сі Цзіньпін вирішить йому зателефонувати, і неодноразово демонстрував відомий жест Трампа, який грає на уявному акордеоні. Він назвав держсекретаря США "маленьким Марко", зазначивши, що той нарешті "подорослішав" і показав себе командним гравцем, проковтнувши свою гордість і відмовившись від своїх попередніх переконань.

За одну ніч посмішки та сміх заповнили студії багатьох державних телеканалів рф, де мирна пропозиція Трампа широко сприймається як джекпот для росії і смертний вирок для України.

Джерело: Daily Beast