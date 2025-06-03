Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас

Колумніст британської The Times та старший співробітник Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас на прикладі дронового удару України по стратегічних аеродромах росії показує, що тепер ніхто і ніщо не є в безпеці в росії. Особливо воєнні злочинці, ґвалтівники, викрадачі дітей та їхні командири і боси.

Найзухваліша атака війни – це військово-стратегічна зміна правил гри. Можливо, це не змінило б хід війни. Але це може прискорити її закінчення. Приголомшливий удар України по російських авіабазах вже змінив наше уявлення про вторгнення путіна в Україну і, власне, про всі війни в майбутньому. Розбиті, обложені, втомлені й переважені за чисельністю українці з мінімальними витратами, у цілковитій таємниці й на величезних відстанях знищили або пошкодили десятки, а може й більше, російських стратегічних бомбардувальників.

Ці величезні літаки вартістю $100 мільйонів і крилаті ракети, які вони запускають, є основою нічних атак росії на українські міста. Спадщина арсеналу СРСР, ці бойові літаки в короткостроковій і середньостроковій перспективі є незамінними. "Влучай у стрільця, а не у стрілу" – це головна військова настанова в ППО. Українці зробили саме це.

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Дехто порівнює це з несподіваним нападом Імператорської Японії на американський флот у Перл-Гарборі в грудні 1941 року. Але досягнення тут набагато більше. США перебували в стані миру. росія нібито ж перебуває у стані підвищеної бойової готовності. Безпілотники вартістю $600, очевидно, були заховані в дерев'яних навісах, які перевозили на вантажівках, а водії, які їх доставляли, просто виконували рутинні інструкції. Логістичною базою був склад поблизу кордону з Казахстаном – поруч із місцевою штаб-квартирою ФСБ. Інакше кажучи, Україна змогла провести складну диверсійну операцію в глибині ворожої території з бездоганною безпекою.

Як нам повідомили, українська операція планувалася 18 місяців (і, можливо, на нас ще чекають сюрпризи). російські військові авіаційні планувальники поспішатимуть знайти укріплені бункери для своїх бойових літаків, що залишилися. Але ж так багато часу в житті розвиненого суспільства проходить просто неба. А як щодо цивільних авіалайнерів, які стоять в аеропортах? Або об'єктів критичної інфраструктури? Або кремлівських вілл (і друзів, які в них живуть)? Солдати на передовій звикли боятися смертоносного гудіння дрона. Тепер і інші боятимуться. Навіть ФСБ не може обшукувати кожну вантажівку і кожен вантаж.

російські планувальники, безсумнівно, винесуть із цього уроки і спробують повторити подібні трюки в Україні зараз або проти НАТО пізніше. Західним планувальникам варто було б потурбуватися про це. Тим часом, російські піарники намагаються пояснити сенс цієї зухвалої, успішної операції. Це також може справити враження на головнокомандувача у Білому домі. Він любить переможців. путін зараз виглядає лузером, приниженим меншою і слабшою країною.

Асиметрія вражає. Коли росія ігнорує заклики до припинення вогню і посилює свій наступ, вона вбиває мирних жителів. Коли Україна відповідає, вона знищує частину російської ядерної тріади, кінцевою метою якої є США та їхні союзники.

Замість того, щоб зволікати з дискусіями про вступ України до НАТО, західні країни повинні поспішати просити своїх друзів у Києві про допомогу в обороні та безпеці проти росії. А поки що – надсилати гроші. Українці продемонстрували, що вони можуть за місяці, дешево й ефективно розвинути потенціал, який західні країни, витрачаючи величезні кошти, не можуть розбудувати за десятиліття. Якщо українці можуть зробити це самотужки, то наскільки більше вони зможуть зробити за серйозної допомоги Заходу?

Безпосередній ефект – у війні наративів. Україна дала чітку відповідь на глузування Дональда Трампа: "У вас немає козирів". Вона не лише продемонструвала нові можливості, але й розгорнула їх без допомоги, згоди чи навіть знання своїх західних прихильників. Тут можна провести паралель з Ізраїлем. Так само, як єврейська держава десятиліттями полювала на нацистських військових злочинців, російські кати, викрадачі дітей, вбивці полонених і ґвалтівники будуть жити в страху до кінця свого життя. Їхні командири також можуть почати думати інакше. Від крайньої півночі росії до Сибіру і далі, ніхто і ніщо в росії зараз не є в безпеці.

Джерело: CEPA