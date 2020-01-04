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Команда Формули-1 хотіла спеціально заразити власних пілотів коронавірусом

«У мене четверо пілотів в Формулі і чи вісім, чи то десять юніорів. І у мене з'явилася ідея організувати табір, де вони могли б проводити час без гонок. І це було б ідеальний час, щоб вони захворіли»
Спортивний консультант команди Формула-1 – Red Bull Ґельмут Марко заявив, що хотів організувати збір всіх пілотів системи "Ред Булл", включаючи пілотів дочірньої команди Торо Россо - Макса Ферстаппена, Алекса Елбон, Данила Квята і П'єра Гасли, і спеціально заразити їх коронавірусів.
Команда Формули-1 хотіла спеціально заразити власних пілотів коронавірусом Ґельмут Марко. Фото: Motorsport

Втім, така ідея очікувано не знайшла підтримку в команді, повідомляє Іnshe.tv з посиланням на Motorsport.

“У мене четверо пілотів в Формулі і чи вісім, чи то десять юніорів. І у мене з'явилася ідея організувати табір, де вони могли б проводити час без гонок. І це було б ідеальний час, щоб вони захворіли. Вони всі молоді здорові хлопці. Так що, коли перегони почнуться, вони вже будуть добре підготовлені до, мабуть, найважчому чемпіонату в історії. На жаль, ідею взяли холодно", - розповів Марко.

При цьому 76-річний фахівець продовжує називати загрозу коронавируса переоціненою. Сам спортивний консультант Red Bull раніше зізнавався, що вважає себе самого перехворіли цим вірусом ще в лютому.

 
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01 04 2020 12:40
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