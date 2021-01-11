Квартира на виплат від забудовника: як вибрати кращий варіант?

Якщо у вас немає всієї суми для придбання квартири, можна зупинитися на розтермінуванні. Для забудовників це ефективний інструмент залучення інвесторів у свої проєкти, а для покупців — дієва альтернатива кредиту. Розповідаємо, які вигоди обіцяє купівля квартири на виплат, і чим вона відрізняється від іпотечного кредиту.

Що таке розтермінування?

Розтермінування — це спосіб купівлі нерухомості, для якого характерна оплата не в повному обсязі, а частинами впродовж терміну, зазначеного у договорі між покупцем та продавцем. Передача прав власності відбувається після внесення останнього платежу.

Купити квартиру на виплат можна тільки на первинному ринку нерухомості — придбати житло на вторинному у такий спосіб не вдасться. Розтермінування надає забудовник, а не банк, як у випадку з іпотечним кредитом.

Є два види розтермінування:

Короткострокове. Сума сплачується до завершення будівництва або введення об’єкта в експлуатацію. Надається від декількох місяців до 2–3 років. Інвестору відразу необхідно заплатити від 25% вартості об’єкта. Як правило, короткострокове розтермінування надається з нульовою відсотковою ставкою, але вартість квадратного метра може підвищуватися залежно від готовності об’єкта.

Довгострокове. Термін погашення у середньому становить 5–10 років після завершення будівництва. Початковий внесок — від 5%. Забудовники також можуть встановлювати відсоткову ставку до 12%.

Як при короткостроковому, так і при довгостроковому розтермінуванні, чим більший початковий внесок, тим нижчою надалі буде вартість квадратного метра.

Найчастіше, щоб залучити інвесторів у свої проєкти, забудовники влаштовують акції. Наприклад, фіксують вартість квадратного метра на певний період або роблять знижки у разі 100%-ої оплати до кінцевого терміну. Пропозиції нерідко комбінуються, а умови розтермінування можуть обговорюватися індивідуально.

Чим розтермінування відрізняється від кредиту?

Розтермінування та іпотечний кредит мають суттєві відмінності, про які необхідно знати.

Розтермінування найчастіше пропонується без додаткових відсотків. Кредит завжди передбачає певну річну ставку.

Якщо йдеться про розтермінування, то розмір початкового внеску становить 5–80%. Для іпотечного кредитування — від 20%.

Розтермінування надається на 1–3 роки, а кредит — до 30 років.

При розтермінуванні необхідно щомісяця сплачувати лише основну суму. У разі кредитування платіж складатиметься з основної суми та відсоткової ставки.

Якщо виникнуть фінансові труднощі, при розтермінуванні клієнт може повернути внесену суму. У разі кредитування це зробити неможливо.

Де купити квартиру на виплат?

Хоча розтермінування і є вигідним та зручним інструментом для купівлі житла на первинному ринку, покупцю необхідно відповідально підійти до вибору об’єкта. Ретельно вивчіть репутацію забудовника та документацію, яка підтверджує законність будівництва. Звертайте увагу на наявність досвіду девелоперської компанії у реалізації подібних проєктів.

Одними з найперспективніших у столиці є об’єкти девелопера САГА. Забудовник спеціалізується на зведенні житлових та поліфункціональних комплексів з якісним сервісом, інноваційною системою безпеки та власною інфраструктурою.

Особливості проєктів SAGA Development

Для зведення нових комплексів вибирають центр міста або райони, що знаходяться неподалік. Зазвичай перші поверхи відводяться під комерційну нерухомість. У 2020 році було запущено сервіс SAGA Rent, який покликаний забезпечити мешканців якісною інфраструктурою.

На території житлових та поліфункціональних комплексів безпечно будь-коли. Передбачено системи контролю доступу на рівні під’їздів, подвір’я та підземного/надземного паркінгу. У місцях загального користування заплановано встановлення камер відеоспостереження. Зі смартфона резиденти можуть оплачувати рахунки за комунальні послуги, замовляти клінінг тощо.

Які об’єкти заслуговують на увагу інвесторів?

O2 RESIDENCE — інноваційний екорайон, який будується на 22-му кілометрі Харківського шосе, в оточенні соснового лісу.

RYBALSKY (партнер — Perfect Group) — проєкт реновації постпромислової зони, у рамках якого буде зведено 9 будинків-кварталів із закритими подвір’ями. Поліфункціональний район знаходиться на півострові біля Дніпра. На території буде все необхідне для комфортного життя, розваг та ведення бізнесу.

WASHINGTON Concept House — будинок клубного формату у діловому центрі Києва. До послуг президентів — винна кімната із сейфами для зберігання колекційних пляшок, сигарний лаунж та домашній кінотеатр.

BOSTON Creative House — поліфункціональний комплекс в Оболонському районі, перші поверхи якого займатимуть офісні простори та комерційна нерухомість.

KANDINSKY Odessa Residence (партнери — Perfect Group та Citex Development) — курортна резиденція в Одесі, яка будується на березі Чорного моря.

Щоб заощадити час інвесторів, передбачено відділ сервісу для клієнтів SAGA Development. Фахівці консультують щодо умов договору, підготовки документів для оформлення права власності тощо.

З вичерпним переліком проєктів можна ознайомитися на офіційному сайті забудовника.