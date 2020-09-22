Літні шини: корисні поради як зберігати

Витративши 5 хвилин свого часу на ознайомлення з цією статтею, ви зможете отримати корисну інформацію щодо належного зберігання літніх та зимових шин.

Ні для кого не буде секретом, що комплектів автомобільної гуми необхідно два. Це літні та зимові шини і в кожного гарного автомобіліста цей принцип працює на 100%. Звичайно, коли людина використовує зимовий комплект автомобільних шин, то літні шини залишаються на зберіганні, переважно в гаражі. Але не кожен знає, що порушуючи правила зберігання автомобільної гуми, водій потенційно нарікає на себе біду. Прості поради допоможуть зберегти функціональність ншин а високому рівні.

Фото: З вільних джерел

Як зберігати літні шини

Коли настає пора заміни літніх шин на зимові, то водій повинен ретельно оглянути обидва комплекти. Щодо зимової гуми зрозуміло, що це робиться для безпеки, а ось літні шини потребують огляду для того, щоб переконатися чи є сенс їх зберігати на наступний сезон. Тому, оглядаючи літню резину слід звертати увагу на спеціальні індикатори зносу. Також слід приділити уваги наявності тріщини або шишок.

Впевнившись в цілості автомобільних шин, водій повинен ретельно очистити їх від бруду. Для цього шини промиваються під струмом води, щоб на протекторі нічого не залишилось. Після висихання, літню гуму необхідно покласти в спеціальні чохли, або саморобні, виготовлені із дихаючого матеріалу. Якщо немає спеціальних чохлів, то зазвичай використовують поліетиленові пакети, в яких робляться невеликі прорізі для постачання повітря.

Далі, важливо дотримуватись наступних правил зберігання:

Суворе дотримання температурного режиму в приміщенні, оскільки гума не винесе постійних контрастів;

Гуму зберігати подалі від опалювальних приладів;

Кожні два місяці необхідно перегортати положення шин, щоб змінювалась точка опори;

Не допускати зберігання на вологих поверхнях;

Забезпечити відсутність поблизу місця зберігання гострих предметів;

Не треба укладати зверху гуми важкі предмети, краще взагалі нічого не класти;

Фото: З вільних джерел

Як покращити умови зберігання

Щоб надати шинам можливість продовжити свій термін придатності, то під час зберігання необхідно їх обробляти спеціальними засобами. Такі засоби продаються в усіх автомобільних магазинах. Важливо пам’ятати, що нанесення такого аерозолю слід виконувати лише на чисті та сухі шини.

Окрім цього, якщо в гаражі є вільне місце, то його краще застосувати під спеціальні стелажі для зберігання літніх шин. Для цього слід зробити міцний каркас та особливу увагу звернути на кріплення, так як вага шин буде великою.

Для належного зберігання автомобільних шин потрібно враховувати зазначені рекомендації. Дуже важливо, щоб автомобіліст відповідально ставився до питання зберігання автомобільної гуми, бо це напряму відноситься до безпеки життя як його, так і оточуючих. Якщо можливість зберігання шин за таких умов неможлива, то водієві слід задуматись про зберігання колес в автомобільному сервісі. Головне не допускати зберігання шин на вулиці, або на відкритому балконі, як зазвичай це роблять в нашій країні.